V Hongkongu 47 aktivistov spoznali za krive subverzije

Sodišče v Hongkongu je danes 14 ljudi spoznalo za krive subverzije v največjem primeru proti zagovornikom demokracije od sprejetja zakona o nacionalni varnosti. Kazen naj bi jim izrekli še letos, skupaj z 31 ljudmi, ki so priznali krivdo, pa jim grozi dosmrtna zaporna kazen, poročajo tuje tiskovne agencije.

Subverzije s ciljem strmoglavljenje vlade je bilo obtoženih 47 ljudi. Gre za največje število aktivistov, obtoženih na podlagi zakona o nacionalni varnosti, ki so ga v Hongkongu sprejeli v odgovor na množične prodemokratične proteste leta 2019.

Od obtoženih jih je 31 priznalo krivdo, 16, med njimi aktivisti, nekdanji poslanci in okrožni svetniki, se jih je izreklo za nedolžne.

Sodnik Andrew Chan je danes naznanil, da je bilo 14 obtožencev spoznanih za krive. Dva nekdanja okrožna svetnika sta bila spoznana za nedolžna. Eden od njiju, Lawrence Lau, je ob odhodu s sodišča novinarjem dejal, da bo še naprej podpiral preostale člane skupine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lawrencea Liuja je po oprostitvi obtožb s sodišča pospremila policija. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

V kratkem povzetku sodbe, ki ga je objavilo sodišče, piše, da je 14 obtoženih načrtovalo spodkopavanje moči in avtoritete vlade in predsednika vlade. »Po našem mnenju [...] bi to povzročilo ustavno krizo v Hongkongu,« je sodišče še utemeljilo svojo odločitev.

Večina obtoženih je bila od marca 2021, ko so jih prvič privedli pred sodišče, za zapahi.

Po navedbah tožilstva se je 47 poslancev z organizacijo neuradnih primarnih volitev, ki so bile del njihovega načrta za oblikovanje večine v zakonodajnem telesu, dogovarjalo za spodkopavanje državne oblasti. Z nadzorom nad zakonodajnim telesom bi prisilili voditelja mesta, da ugodi petim ključnim zahtevam, ki so jih leta 2019 postavili protestniki, so še navedli tožilci.

Zagovorniki obtoženih so po drugi strani trdili, da hongkonška zakonodaja določa mehanizme za takšne primere in da gre za povsem politično, in ne pravno vprašanje.

Sojenje je potekalo brez porote, sodniki pa so bili izbrani iz nabora pravnikov, ki so jih izbrale oblasti.

Prodemokratični protestnik pred sodiščem FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Zakon o nacionalni varnosti kitajskim oblastem olajšuje pregon aktivistov zaradi dejanj, ki jih štejejo za odcepitev, subverzijo, terorizem ali dogovarjanje s tujimi silami.