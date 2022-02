V Hongkongu je novi disident virus

V nadaljevanju preberite:

Kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping je znova opozoril območno vlado v Hongkongu, tokrat kot »najodgovornejšo za vzpostavitev nadzora nad pandemijo, in to čim prej«. Voditeljeva opozorila so bila objavljena v propekinških časopisih, ki izhajajo v nekdanji britanski koloniji, in to v trenutku, ko so v njej v enem dnevu potrdili 4285 primerov okužbe s koronavirusom.