V Hongkongu roparji ukradli 600 rolic toaletnega papirja

Toaletni papir je v Hong Kongu postal zelo iskano blago. FOTO: Shutterstock

Panika in pomanjkanje kljub normalni oskrbi

Danes zjutraj so v Mong Koku, predelu Hongkonga, znanem po kriminalnih tolpah, trije z noži oboroženi roparji pred neko trgovino oropali dostavljalca toaletnega papirja. Zagrozili so mu z noži in mu odtujili približno šeststo rolic, tega trenutno v Hongkongu zelo iskanega blaga, poroča britanski BBC.Toaletnega papirja namreč zaradi panike, ki jo je povzročilo širjenje koronavirusa, zmanjkuje povsod po Hongkongu. Ljudje si delajo zaloge za primer, če bi bila oskrba zaradi širjenja bolezni ogrožena ali bi se celo ustavila, kot to napovedujejo nekateri razširjevalci panike na spletnih omrežjih. Zato so v trgovinah vrste ljudi, ki čakajo, da dostavljalci pripeljejo blago in da potem takoj vse pripeljano pokupijo. To se ne dogaja samo s toaletnim papirjem, ampak si ljudje kopičijo tudi zaloge riža, testenin in čistil. Zaščitnih obraznih mask in sredstev za razkuževanje v Kongkongu skoraj ni mogoče več dobiti.Oblasti pozivajo prebivalce k bolj razumnemu obnašanju, saj da je oskrba z vsemi potrebščinami in trgovskim blagom povsem običajna in pomanjkanje posameznih vrst blaga povzročajo le tisti, ki si panično kopičijo zaloge. Teh je očitno precej in panika se vedno bolj širi, zato se je uličnim roparjem v Mong Koku zazdelo vredno z grožnjo z noži ukrasti kup toaletnega papirja. Policija je sicer dva od njih že prijela in vrnila del ukradenega blaga.