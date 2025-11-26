Zagorel stanovanjski kompleks: štirje mrtvi, v stolpnicah ujetih 13 ljudi

Neomejen dostop | že od 14,99€
V hongkonškem severnem okrožju Tai Po je v sredo izbruhnil silovit požar, ki je zajel več stolpnic stanovanjskega kompleksa, poroča britanski BBC. Iz gorečega kompleksa so se valili oblaki gostega sivega dima, medtem ko so se gasilci borili z ognjenimi zublji.
Kakor je poročala hongkonška javna radiotelevizija RTHK, ki se sklicuje na policijske vire, so v požaru umrli štirje ljudje, med njimi tudi gasilec. Ranjenih je bilo devet ljudi, med njimi tudi gasilci, dve osebi sta utrpeli hude opekline. V notranjosti gorečih stolpnic je ujetih 13 ljudi, med njimi osem starostnikov in dva dojenčka. Po besedah nekdanjega okrožnega svetnika Hermana Yiu Kwan-hoja, ki ga citira BBC, je v zgradbah ujetih tudi 14 mačk.
Hongkonški gasilci so sporočili, da so ob 14.51 po lokalnem času (7.51 po srednjeevropskem) prejeli obvestilo o požaru v naselju Wang Fuk Court v okrožju Tai Po. Ob 15.34 je bil alarm nadgrajen na četrto stopnjo, pozneje pa so ga dvignili na peto, najvišjo stopnjo na hongkonški požarni lestvici.
Naselje Wang Fuk Court je stanovanjski kompleks, sestavljen iz osmih blokov, v katerih je 1984 stanovanjskih enot, v katerih prebiva okoli 4000 ljudi. Požar je izbruhnil na bambusovih gradbenih odrih in se hitro razširil.
Hongkonški oddelek za promet je sporočil, da so zaradi požara zaprli celoten odsek avtoceste Tai Po in preusmerili javni promet, prebivalcem v okoliških blokih pa so svetovali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo vrata in okna ter ostanejo mirni.
Mestne oblasti so že odprle začasna zavetišča za stanovalce, v bližnji bolnišnici pa vzpostavile službo za pomoč in javne poizvedbe.
