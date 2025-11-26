Zagorel stanovanjski kompleks: štirje mrtvi, v stolpnicah ujetih 13 ljudi

V hongkonškem severnem okrožju Tai Po je v sredo izbruhnil silovit požar, ki je zajel več stolpnic stanovanjskega kompleksa, poroča britanski BBC. Iz gorečega kompleksa so se valili oblaki gostega sivega dima, medtem ko so se gasilci borili z ognjenimi zublji.

Kakor je poročala hongkonška javna radiotelevizija RTHK, ki se sklicuje na policijske vire, so v požaru umrli štirje ljudje, med njimi tudi gasilec. Ranjenih je bilo devet ljudi, med njimi tudi gasilci, dve osebi sta utrpeli hude opekline. V notranjosti gorečih stolpnic je ujetih 13 ljudi, med njimi osem starostnikov in dva dojenčka. Po besedah nekdanjega okrožnega svetnika Hermana Yiu Kwan-hoja, ki ga citira BBC, je v zgradbah ujetih tudi 14 mačk.

Požar je dosegel drugo najvišjo stopnjo na lestvici. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Hongkonški gasilci so sporočili, da so ob 14.51 po lokalnem času (7.51 po srednjeevropskem) prejeli obvestilo o požaru v naselju Wang Fuk Court v okrožju Tai Po. Ob 15.34 je bil alarm nadgrajen na četrto stopnjo, pozneje pa so ga dvignili na peto, najvišjo stopnjo na hongkonški požarni lestvici.

Ognjeni pekel v Hongkongu FOTO: Yan Zhao/AFP

Naselje Wang Fuk Court je stanovanjski kompleks, sestavljen iz osmih blokov, v katerih je 1984 stanovanjskih enot, v katerih prebiva okoli 4000 ljudi. Požar je izbruhnil na bambusovih gradbenih odrih in se hitro razširil.

Ogenj se je razširil z bambusovih gradbenih odrov. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Hongkonški oddelek za promet je sporočil, da so zaradi požara zaprli celoten odsek avtoceste Tai Po in preusmerili javni promet, prebivalcem v okoliških blokih pa so svetovali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo vrata in okna ter ostanejo mirni.

Mestne oblasti so že odprle začasna zavetišča za stanovalce, v bližnji bolnišnici pa vzpostavile službo za pomoč in javne poizvedbe.