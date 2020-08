V Hongkongu zaradi lanskih protestov aretirali opozicijska poslanca

Jesenski protivladni protesti v Hongkongu.FOTO: Tyrone Siu/ Reuters

Hongkonška policija je davi v okviru preiskave lanskih množičnih protestov aretirala dva vidna opozicijska poslancaand. Prijeli so še 14 drugih ljudi. Drugi opozicijski politiki so bili kritični do aretacij.Lama in Huija so aretirali zgodaj davi po racijah na njunih domovih, sta sporočili policija in Demokratična stranka, katere člana sta, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V okviru današnje policijske operacije, ki se osredotoča na proteste julija lani, so aretirali še 14 drugih ljudi, je povedal policijski vir.Na Lamovi strani na facebooku so zapisali, da je bil aretiran zaradi »suma sodelovanja v izgredih 21. julija« lani. Tistega dne je tolpa vladnih podpornikov v mestu Yuen Long napadla Lama in več deset drugih prodemokratičnih protestnikov. Policija je na kraj prišla pozno, nato pa je nekaterim oboroženim napadalcem dovolila, da so odšli, spominja AFP. Lam je obtožen tudi »zarote za poškodovanje lastnine in oviranja pravosodja pred policijsko postajo v mestu Tuen Mun 6. julija lani«, so še sporočili na njegovem facebooku.Iz Demokratične stranke so sporočili, da so v povezavi s protesti 6. julija lani prijeli tudi Huija. Njegov urad je objavil video posnetek, na katerem policisti pravijo, da je aretiran zaradi poskusa oviranja pravosodja in dostopa do računalnika s kriminalnimi nameni.Policija bo podrobnosti o aretacijah še danes predstavila na novinarski konferenci. Drugi prodemokratični aktivisti so bili kritični do aretacij. »To je popolnoma političen pregon,« je dejal pravnik in član Demokratične strankeJunija lani so se v Hongkongu začeli množični prodemokratični procesi, ki so trajali sedem mesecev. Pogosto so bili nasilni. Policija je na njih aretirala več kot 9000 ljudi.Kitajska je ostro odgovorila na proteste. Junija letos je Peking uvedel zakon o nacionalni varnosti za Hongkong. Ta prepoveduje izdajstvo, odcepitev, upor, prevrat, terorizem ter sodelovanje s tujimi silami. Od uveljavitve zakona 30. junija so aretirali že več deset ljudi.