V Hormuški ožini gorijo trije naftni tankerji

Danes je tri naftne tankerje v Hormuški ožini zajel požar, so sporočile iranske revolucionarne garde. Po njihovih navedbah so plovila plula po poti, ki je Iran ni odobril.
Incidenti so se zgodili v času zaostrenih napetosti med Iranom in ZDA ter omejenega pomorskega prometa skozi eno najpomembnejših svetovnih energetskih ozkih grl. Skozi Hormuško ožino običajno potuje približno petina svetovne porabe nafte.
Iranska islamska revolucionarna garda je sporočila, da so se tri ladje, ki so plule brez iranskega dovoljenja, v zgodnjih jutranjih ur »eksplodirale in zagorele«. Pri tem ni navedla imen tankerjev niti zastav, pod kateremi so pluli.
Iran je po izbruhu vojne konec februarja močno omejil plovbo skozi ožino in zahteva, da ladje uporabljajo poti, ki jih odobrijo iranske oblasti. ZDA so se na to odzvale z uvedbo pomorske blokade iranskih pristanišč ter s pomočjo tankerjem pri prečkanju ožine.
Britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO je v nedeljo sporočila, da je v ožini v soboto zagorel tanker. Do požara je prišlo v bližini mesta Hasab ob obali Omana. Po navedbah agencije so vojaške oblasti poročale, da je požar povzročil evakuacijo posadke. UKMTO je hkrati poročal o drugem tankerju, ki ga je v soboto zadel »neznan izstrelek«.
Emiratski državni mediji so danes poročali, da so iz gorečega plovila v Omanskem zalivu rešili 22 ljudi. Po njihovih navedbah je bilo njihovo zdravstveno stanje stabilno.
Za zdaj ni mogoče potrditi, ali se poročila iranskih, britanskih in emiratskih oblasti nanašajo na iste dogodke. Tudi podatki o imenih in lastnikih prizadetih tankerjev niso bili javno potrjeni.
Iran je v zadnjih tednih večkrat poročal o požarih na ladjah v Hormuški ožini. ZDA so medtem sporočile, da so skupaj z zalivskimi državami pomagale pri izvozu približno 1,5 milijarde sodov nafte skozi ožino ter da so bile iz plovne poti odstranjene mine.
Iranska državna tiskovna agencija IRNA je v soboto pozno zvečer poročala tudi o eksplozijam podobnih zvokih na otoku Keshm ter v mestih Sirik, Jask in Bandar Abbas. Vzrok zvokov po navedbah agencije ni bil znan. Oblasti so potrdile, da je v pristaniškem mestu Jask prišlo do »udarca«, podrobnosti pa niso navedle.
Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem govoril o možnosti ponovne izvedbe obsežnejših napadov na Iran, vendar je pozneje od te možnosti odstopil. Ameriška vojska je kljub temu izvedla več omejenih napadov.
Najnovejši incidenti se dogajajo ob širšem zaostrovanju razmer v regiji. Ameriška vojska je napovedala tudi nov načrt za omejevanje iranskih kopenskih oskrbovalnih poti, s čimer bi pomorsko blokado iranskih pristanišč razširila še na kopenske povezave.
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