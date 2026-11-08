V Hormuški ožini gorijo trije naftni tankerji

Danes je tri naftne tankerje v Hormuški ožini zajel požar, so sporočile iranske revolucionarne garde. Po njihovih navedbah so plovila plula po poti, ki je Iran ni odobril.

Incidenti so se zgodili v času zaostrenih napetosti med Iranom in ZDA ter omejenega pomorskega prometa skozi eno najpomembnejših svetovnih energetskih ozkih grl. Skozi Hormuško ožino običajno potuje približno petina svetovne porabe nafte.

Iranska islamska revolucionarna garda je sporočila, da so se tri ladje, ki so plule brez iranskega dovoljenja, v zgodnjih jutranjih ur »eksplodirale in zagorele«. Pri tem ni navedla imen tankerjev niti zastav, pod kateremi so pluli.

Iran je po izbruhu vojne konec februarja močno omejil plovbo skozi ožino in zahteva, da ladje uporabljajo poti, ki jih odobrijo iranske oblasti. ZDA so se na to odzvale z uvedbo pomorske blokade iranskih pristanišč ter s pomočjo tankerjem pri prečkanju ožine.

Britanci poročajo o požaru pri Omanu

Britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO je v nedeljo sporočila, da je v ožini v soboto zagorel tanker. Do požara je prišlo v bližini mesta Hasab ob obali Omana. Po navedbah agencije so vojaške oblasti poročale, da je požar povzročil evakuacijo posadke. UKMTO je hkrati poročal o drugem tankerju, ki ga je v soboto zadel »neznan izstrelek«.

Emiratski državni mediji so danes poročali, da so iz gorečega plovila v Omanskem zalivu rešili 22 ljudi. Po njihovih navedbah je bilo njihovo zdravstveno stanje stabilno.

Za zdaj ni mogoče potrditi, ali se poročila iranskih, britanskih in emiratskih oblasti nanašajo na iste dogodke. Tudi podatki o imenih in lastnikih prizadetih tankerjev niso bili javno potrjeni.