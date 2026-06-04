V Istri strmoglavilo manjše letalo: umrli štirje ljudje, dva še iščejo

Na območju Medulina v hrvaški Istri je danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrli štirje ljudje, poročajo hrvaški mediji.

Istrska policija je potrdila, da je ob 11.25 prejela obvestilo o strmoglavljenju manjšega letala na območju Campanoža. Gre za nenaseljeno območje v bližini medulinskega letališča. Policijski predstavnik za odnose z javnostjo Alen Pačić je potrdil, da je v nesreči umrlo več ljudi, poroča portal Index. »Trenutno so na kraju vse pristojne službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije,« je pojasnil.

Na prizorišču nesreče so pristojne službe. FOTO: Goran Sebelić/Cropix

Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, so umrli štirje ljudje, dve osebi še pogrešajo. Gre za manjše nemško letalo, ki je vzletelo iz Avstrije s ciljem v Medulinu, podrobnejše informacije o nesreči pa bodo znane proti večeru po prihodu preiskovalcev Agencije za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu (AIN) v Medulin, ko je napovedana izjava za medije.

Letalo je strmoglavilo na območju Campanoža, nenaseljenega območja na upravni meji med mestom Pulj in občino Medulin. FOTO: Googlovi zemljevidi

Lokalni pilot Nijaz Delić, ki uporablja športno letališče Medulin, je za hrvaški Jutarnji list povedal, da ne ve, kaj natančno se je zgodilo pred strmoglavljenjem. »Ne vem, kako se je nesreča zgodila. Iz meni neznanih razlogov je pilot, ki je sicer izkušen in bi moral pristati na športnem letališču Medulin, naredil spiralo nad odlagališčem Kaštijun in strmoglavil. To so edine informacije, ki jih imamo,« je dejal Delić.