  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    V Istri strmoglavilo manjše letalo: umrli štirje ljudje, dva še iščejo

    Nemško letalo s tujimi državljani je bilo na poti iz Avstrije in bi moralo pristati na medulinskem športnem letališču. Vzrok za nesrečo še ni znan.
    Letalo se je pri trčenju ob tla prepolovilo. FOTO: Goran Sebelić/Cropix
    Galerija
    Letalo se je pri trčenju ob tla prepolovilo. FOTO: Goran Sebelić/Cropix
    R. I.
    4. 6. 2026 | 13:31
    4. 6. 2026 | 14:31
    2:03
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Na območju Medulina v hrvaški Istri je danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrli štirje ljudje, poročajo hrvaški mediji.

    Istrska policija je potrdila, da je ob 11.25 prejela obvestilo o strmoglavljenju manjšega letala na območju Campanoža. Gre za nenaseljeno območje v bližini medulinskega letališča. Policijski predstavnik za odnose z javnostjo Alen Pačić je potrdil, da je v nesreči umrlo več ljudi, poroča portal Index. »Trenutno so na kraju vse pristojne službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije,« je pojasnil.

    Na prizorišču nesreče so pristojne službe. FOTO: Goran Sebelić/Cropix
    Na prizorišču nesreče so pristojne službe. FOTO: Goran Sebelić/Cropix

    Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, so umrli štirje ljudje, dve osebi še pogrešajo. Gre za manjše nemško letalo, ki je vzletelo iz Avstrije s ciljem v Medulinu, podrobnejše informacije o nesreči pa bodo znane proti večeru po prihodu preiskovalcev Agencije za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu (AIN) v Medulin, ko je napovedana izjava za medije.

    Letalo je strmoglavilo na območju Campanoža, nenaseljenega območja na upravni meji med mestom Pulj in občino Medulin. FOTO: Googlovi zemljevidi
    Letalo je strmoglavilo na območju Campanoža, nenaseljenega območja na upravni meji med mestom Pulj in občino Medulin. FOTO: Googlovi zemljevidi

    Lokalni pilot Nijaz Delić, ki uporablja športno letališče Medulin, je za hrvaški Jutarnji list povedal, da ne ve, kaj natančno se je zgodilo pred strmoglavljenjem. »Ne vem, kako se je nesreča zgodila. Iz meni neznanih razlogov je pilot, ki je sicer izkušen in bi moral pristati na športnem letališču Medulin, naredil spiralo nad odlagališčem Kaštijun in strmoglavil. To so edine informacije, ki jih imamo,« je dejal Delić.

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Analitik Lipnik: Ta vlada bo izrazito operativna

    Analiza vtisov po nastopih ministrskih kandidatov razkriva izkušnje, ambicije in nekaj izrazitih šibkih točk pred glasovanjem o novi vladi.
    3. 6. 2026 | 12:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrska ekipa

    Franci Matoz bo šibek član vlade, čeprav je tesen zaupnik Janeza Janše

    Delova analitika izpostavljata finančnega ministra Andreja Širclja (SDS) kot najmočnejši, Mihaela Zupančiča (Demokrati) pa kot najšibkejši člen Janševe vlade.
    Uroš Esih 3. 6. 2026 | 20:26
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Novi ministri so zdresirani nemški ovčarji

    Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o novi vladi, ki jo sestavlja »poganska desnica«.
    3. 6. 2026 | 17:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zapora avtoceste

    Mesec dni po 11-urni zapori avtoceste uprava odgovarja, kje je bila veterinarka

    Glede tega, kakšne sankcije čakajo veterinarko, so na upravi za varno hrano odgovorili na kratko – poteka postopek v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
    Anja Intihar 3. 6. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZDRAVSTVO

    »Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

    Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
    Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Intervju s Tonijem Mulcem

    Sam proti tovarnam: ne ustavita ga niti kaktus niti kamela

    Vrhunski slovenski motorist Toni Mulec o reliju Dakar, zakulisju vzdržljivostnih dirk, nenavadnih nesrečah, poškodbah, ciljih, Domnu Prevcu ...
    Miha Šimnovec 4. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Robotska dostava paketa vzbudila zanimanje mimoidočih

    Po ljubljanskem Mestnem trgu je prvič testno zapeljal rumeni kavalir, kot ga je poimenoval župan Zoran Janković, vendar ni prevažal ljudi, ampak blago.
    Milka Bizovičar 3. 6. 2026 | 15:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več

    Več iz teme

    Hrvaškaletalska nesrečasmrtne žrtveMedulinIstra

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Portugalec nad Turke

    Jezikavi Jose Mourinho trdi, da so mu bile kršene pravice do svobode izražanja

    Slavni nogometni trener je že lanskega marca vložil tožbo proti Turčiji na Evropskem sodišču za človekove pravice.
    4. 6. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zgodovinski artefakt

    Tisočletna umetnina gre na službeno pot

    Restavratorji in drugi strokovnjaki opozarjajo, da bi premik občutljivo tapiserijo iz Bayeuxa, vpisano na Unescov seznam svetovne dediščine, lahko poškodoval.
    4. 6. 2026 | 13:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    V Istri strmoglavilo manjše letalo: umrli štirje ljudje, dva še iščejo

    Nemško letalo s tujimi državljani je bilo na poti iz Avstrije in bi moralo pristati na medulinskem športnem letališču. Vzrok za nesrečo še ni znan.
    4. 6. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Arisa in Ussuri s podmladkom: v Ljubljani so se skotili trije tigrčki (VIDEO)

    Mladiči so ob rojstvu tehtali približno kilogram, prve tedne življenja pa z materjo preživljajo v brlogu.
    4. 6. 2026 | 13:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Kitajska podjetja, ki pomagajo Rusiji, naslednja tarča evropskih sankcij

    Če bo EU sprejela dodatne trgovinske omejitve, bodo v Pekingu tudi sami sprejeli protiukrepe, da zavarujejo lastne interese.
    4. 6. 2026 | 13:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    V Istri strmoglavilo manjše letalo: umrli štirje ljudje, dva še iščejo

    Nemško letalo s tujimi državljani je bilo na poti iz Avstrije in bi moralo pristati na medulinskem športnem letališču. Vzrok za nesrečo še ni znan.
    4. 6. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Arisa in Ussuri s podmladkom: v Ljubljani so se skotili trije tigrčki (VIDEO)

    Mladiči so ob rojstvu tehtali približno kilogram, prve tedne življenja pa z materjo preživljajo v brlogu.
    4. 6. 2026 | 13:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Kitajska podjetja, ki pomagajo Rusiji, naslednja tarča evropskih sankcij

    Če bo EU sprejela dodatne trgovinske omejitve, bodo v Pekingu tudi sami sprejeli protiukrepe, da zavarujejo lastne interese.
    4. 6. 2026 | 13:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZANIMIVO

    So res tako ogrožene? Kaj lahko storimo?

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    3. 6. 2026 | 07:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    FRANCOSKI ŠARM

    Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novost v slovenski energetiki

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VIDEO

    To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    1. 6. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Odnos kupcev se spreminja

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KJE POLNITI

    Kako poenostaviti polnjenje električnega vozila v Sloveniji

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo