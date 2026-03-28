V hrvaško pristanišče priplula ameriška letalonosilka: kaj je razlog? (FOTO)

Ameriška letalonosilka USS Gerald R. Ford, največja in najnaprednejša vojna ladja, kar jih je bilo kdaj zgrajenih, je po popravilu priplula v hrvaško pristanišče Split, sta danes sporočila ameriška mornarica in ameriško veleposlaništvo na Hrvaškem.

»Med obiskom bo ladja gostila lokalne predstavnike in ključne voditelje, s čimer želimo potrditi trdno in trajno zavezništvo med Združenimi državami in Hrvaško,« so sporočili iz veleposlaništva. Odnose med državama so označili za tesne, Hrvaško pa za cenjeno zaveznico v zvezi NATO in prijateljsko državo.

Dodali so, da enote ameriške mornarice Hrvaško pogosto obiskujejo zaradi popravil in skupnih vaj. Obisk posadki omogoča spoznavanje kulture in naravnih lepot države, ZDA pa dodatno priložnost za krepitev odnosov s pomembno zaveznico.

Letalonosilka je bila v Splitu že oktobra 2025, prvič pa junija 2023. Tokrat obisk za novinarje ne bo organiziran.

Ladja je bila z okoli 4500 člani posadke oktobra v Sredozemlju, nato pa jo je ameriški obrambni minister Pete Hegseth preusmeril v Karibe v okviru pritiska administracije Donald Trump na venezuelskega voditelja Nicolása Maduro. Kasneje je bila napotena še na Bližnji vzhod zaradi konflikta z Iranom.

Pred prihodom v Split je bila na popravilu v ameriški bazi na Kreti v Grčiji, potem ko je 12. marca na ladji izbruhnil požar v pralnici. Ameriška vojska je takrat poudarila, da požar ni bil povezan z bojnimi dejavnostmi. Letalonosilka je sicer pred tem sodelovala v ameriških operacijah proti Iranu.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) je največja vojaška ladja na svetu, dolga je več kot 330 metrov, visoka 76 metrov in ima 25 palub. Njena gradnja je stala 12,8 milijarde dolarjev, dodatnih 4,7 milijarde pa so namenili razvoju. Na krovu lahko nosi do 75 letal, vključno z lovci F‑18 Super Hornet, opremljena je z naprednim radarjem za nadzor zračnega prometa in navigacijo. Posadko pa skupaj z letalskim osebjem sestavlja približno 4500 ljudi. Ima tudi kar 650 toalet.

Kaj je pravi razlog?

Nekateri viri obisk opisujejo kot zasluženi dopust marincev, drugi pa navajajo, da za kulisami stojijo resni tehnični problemi in udeležba v nedavnih operacijah na Bližnjem vzhodu.

Uradni kanal ameriške mornarice C6f.navy.mil uporablja diplomatski jezik in poudarja, da je posadka navdušena, ker se je vrnila v Split na zasluženi dopust, ter citira kapetana Davida Skarosija, ki se zahvaljuje Spličanom za gostoljubje, piše Slobodna Dalmacija.

Kot navajajo, naj bi v Izraelu opozorili na razlog za prisotnost “Forda” v tem območju. Izraelski mediji izpostavljajo, da je bil nosač ključni del obsežne zračne kampanje proti Iranu konec februarja in naj bi bil v požaru kar močno poškodovan.

Prihod “Forda” v Split po mnenju Times of Israel pomeni začasno zmanjšano prisotnost ameriških sil na Bližnjem vzhodu, pri čemer je ladja skupaj z nosačem USS Abraham Lincoln igrala ključno vlogo kot instrument nacionalne moči za odvračanje agresije.

Uradni vojaški viri potrjujejo, da so strokovnjaki v Grčiji, tik pred prihodom v Hrvaško, ocenili poškodbe trupa.

Inženirji in pomorski arhitekti so izvedli oceno potrebnih popravil, medtem ko sta vojaška in zvezna policija nadaljevali preiskavo požara. Trenutno poteka sanacija sedmih spalnic, ki jih je uničil ogenj.

