Močan potres v Turčiji in Siriji zahteval več kot 500 življenj

Močan potres z magnitudo 7,8 je sedemnajst minut čez četrto uro zjutraj po lokalnem času (ob 1.17 po srednjeevropskem času) prizadel širše območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo. Umrlo je najmanj 500 ljudi, veliko jih je ujetih pod ruševinami, poteka obsežna akcija reševanja. Skupaj je ranjenih okoli dva tisoč ljudi, navaja Guardian. Oblasti v obeh država se bojijo, da se bo število smrtnih žrtev povečalo. Iskanje pod ruševinami otežujejo vremenske razmere.

Po navedbah sirskega zdravstvenega ministrstva je bilo v Alepu, Hami, Latakiji in Tartusu ubitih najmanj 237 Sircev, 639 je ranjenih, poroča AP. Pred tem je lokalna bolnišnica za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila, da je bilo na severnih območjih pod nadzorom proturških frakcij ubitih najmanj osem ljudi, skupno število smrtnih žrtev v državi se je tako povzpelo na najmanj 245.

Število smrtnih žrtev potresa se je v Turčiji povečalo na 284, pri čemer je bilo 2323 ljudi ranjenih, je na novinarski konferenci povedal podpredsednik Fuat Oktay, navaja Guardian. Reuters poroča, da je v provinci Kahramanmaraş, kjer je bil epicenter potresa, umrlo 70 ljudi, skupaj z 20 ljudmi v Osmaniye, 18 v Şanlıurfi, 14 v Diyarbakirju in 13 v Adiyamanu.

»Zgodila se je tragedija, v mestu Salqin se je porušilo na desetine zgradb,« je v videoposnetku na twitterju zapisal član reševalne organizacije Bele čelade. Raed Ahmed, ki vodi sirski potresni center, je za provladni radio povedal, da je bil to najmočnejši potres, ki ga je center doslej zabeležil. Naci Gorur, strokovnjak za potrese s turške akademije znanosti, pa je uradnike pozval, naj nemudoma preverijo, ali so jezovi v prizadetih regijah razpokani, da bi preprečili morebitne katastrofalne poplave.

Prizor iz Adiyamana. FOTO: Turkish Interior Ministry/Reuters

Potres se je zgodil ob 1.17 po srednjeevropskem času, epicenter pa je bil blizu turškega mesta Gaziantep, nedaleč od meje s Sirijo. Globina potresa je bila približno 18 kilometrov, je sporočil ameriški geološki zavod (USGS). Potres je bilo čutiti tudi v Cipru, Libanonu in Egiptu.

Turčija je že razglasila izredne razmere. Prebivalce so zaprosili, da ne uporabljajo mobilnikov, da bi reševalcem omogočili lažjo koordinacijo.

Civilna zaščita, znana pod imenom Bele čelade, pa je objavila izjavo o razglasitvi izrednih razmer v severozahodni Siriji. Mednarodno skupnost so pozvali, da sprejme nujne ukrepe za preprečitev nadaljnjega poslabšanja razmer in podpre reševanje civilistov v Siriji. Na twitterju so zapisali, da si skupina prostovoljcev prizadeva za reševanje preživelih.

Kot navaja AP, Je namreč na sirski strani meje potres prizadel regije v rokah opozicije, v katerih prebivajo ljudje, razseljeni iz drugih delov Sirije zaradi dolge državljanjske vojne v državi. Mnogi od njih živijo v slabih razmerah z malo zdravstvene oskrbe. Reševalci so povedali, da so se bolnišnice na tem območju hitro napolnile z ranjenimi. Kot je dejal vodja Belih čelad, so se ponekod zrušile cele soseske.

Reševalec na ruševinah, ki ima v naročju otroka. V Azazu v Siriji. FOTO: Mahmoud Hassano/Reuters

Močno prizadeto več tisoč let staro mesto Gazientep

Potres je imel po podatkih ameriškega geološkega zavoda epicenter na globini 17,9 kilometrov v bližini mesta Gazientep, ki je tudi glavno mesto istoimenske province in je starodavno mesto, staro več tisoč let. Oblasti ne morejo vzpostaviti stika z Nurdagi in Islahiye, dvema mestoma v provinci Gaziantep.

Kot je dejal turški notranji minister Suleymon Soylu, so bila prizadeta mesta Gaziantep, Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir in Kilis.

Turška agencija za obvladovanje nesreč in izrednih razmer je sporočila, da so potres najmočneje čutili v okoliških provincah Kahramanmaraş, močno pa so ga čutili tudi v Hatayu, Adani, Osmaniye, Diyarbakırju, Malatyi in Şanlıurfi, navaja Guardian.

AFAD, državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer, je sporočil, da so zabeležili najmanj 42 popotresnih sunkov.

Iskanje pod ruševinami v Hami v Siriji. FOTO:Sana/Reuters

Številne zgradbe so se zrušile, reševalne ekipe so napotili, da iščejo preživele pod ogromnimi kupi ruševin.

Uničen avtomobil v Siriji v Azazu. FOTO: Mahmoud Hassano/Reuters

Po poročanju državnih medijev, ki jo povzema Guardian, se je turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan menda srečal z guvernerji Adane, Malatye, Gaziantepa, Diyarbakırja, Hataya, Adıyamana, Osmaniye in Şanlıurfe, da bi razpravljali o razmerah po potresu. Erdogan je izrazil svoje sočutje in pozval k nacionalni enotnosti. »Upamo, da bomo skupaj in čim prej prebrodili to katastrofo z najmanjšo škodo,« je tvitnil turški voditelj. Na twitterju je tudi zapisal, da se zbirajo reševalne ekipe iz vse države.

Sirski predsednik Bashar Al-Assad je predsedoval nujnemu zasedanju državnega sveta ministrov, da bi ocenili škodo, ki jo je povzročil potres, piše na facebook strani sirskega ministrstva za zdravje. V drugi objavi so zapisali, da so v prizadete regije poslali zdravstvene delavce.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je njegova država pripravljena zagotoviti potrebno pomoč »prijateljem«, turškim prebivalec, poroča Reuters. ZDA so zaradi potresa v Turčiji in Siriji že izrazile globoko zaskrbljenost in pozorno spremljajo dogajanje, je na twitterju sporočil svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan. »Bil sem v stiku s turškimi uradniki in jim sporočil, da smo pripravljeni zagotoviti vso potrebno pomoč,« je dodal.

Porušena stavba v Malatyji. FOTO:Depo Photos Reuters