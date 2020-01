V hudem požaru poginilo najmanj 30 opic

Bivališče, zgrajeno v slogu rastlinjaka, je popolnoma pogorelo FOTO: David Young/Afp

V živalskem vrtu v nemškem mestu Krefeld v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija je ponoči popolnoma pogorelo bivališče za opice. Požar je bil usoden za najmanj 30 živali, med katerimi so tudi šimpanzi in orangutani. Vzrok požara, ki ga je gasilcem uspelo pogasiti in tako preprečiti širjenje na druge dele živalskega vrta, še ni znan.»Uresničili so se naši najhujši strahovi. V bivališču za opice ni preživela nobena žival,« je zgodaj zjutraj sporočilo vodstvo živalskega vrta.Bivališče, zgrajeno v slogu rastlinjaka, je popolnoma pogorelo. V njem so domovali orangutani, šimpanzi, nekatere manjše opice pa tudi različne vrste ptic. Sosednji ogradi z gorilami, kjer trenutno živi sedemčlanska družina goril.Primer sedaj preiskuje policija, živalski vrt, katerega uslužbenci so v šoku, pa bo danes zaprt. Živalski vrt v Krefeldu sicer letno obišče okrog 400.000 obiskovalcev. Tam med drugim živijo tudi sloni, leopardi in nosorogi. Bivališče za opice je bilo odprto leta 1975 in se razteza na površini 2000 kvadratnih metrov.