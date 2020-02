V hudem požaru umrlo 15 otrok: sirotišnico bi morali zapreti že leta 2013

Vzrok požara še ni uradno znan. FOTO: Jeanty Junior Augustin/Reuters

Potem, ko se je pokvaril generator, so prižgali sveče. FOTO: Chandan Khanna/Afp

V hudem požaru, ki je izbruhnil v sirotišnici na obrobju haitske prestolnice, je umrlo petnajst otrok. Vzrok požara še iščejo, a svetovni mediji poročajo, da so v stavbi namesto elektrike uporabljali sveče. Sirotišnica, ki jo je vodila ameriška katoliška skupina s sedežem v Pensilvaniji, je delovala brez uradnega dovoljenja.Oblasti zdaj iščejo namestitev za otroke, ki so preživeli tragedijo., direktorica Inštituta za socialno varstvo, je povedala, da je bilo v času požara v sirotišnici približno 60 otrok. »Preživele bomo namestili v prehodnem centru, medtem pa bomo poskušali poiskati njihove starše ali druge sorodnike in videti, ali jih lahko vrnemo v njihove primarne domove.«Požar je izbruhnil v četrtek zvečer. Dva otroka sta umrla v plamenih, 13 pa v bolnišnici, kamor so jih odpeljali zaradi vdihavanja dima. Po poročanju BBC se je pred požarom pokvaril generator, zato so prižgali sveče. Gasilnih aparatov v stavbi ni bilo.Lokalna sodnicaje povedala, da bi morali sirotišnico zapreti že leta 2013, a je obratovala kljub prepovedi. Zaprli so jo, ker ni izpolnjevala osnovnih standardov za bivanje. Življenjske pogoje tam je opisala kot resnično zaskrbljujoče. »Otroci so živeli slabše kot živali,« je dodala sodnica.Cerkev Biblijskega razumevanja, ki je vodila sirotišnico, je na svoji spletni strani zapisala, da so na Haitiju prvo odprli pred 40 leti. Naš glavni cilj je »širiti evangelij vsem, ki so ga pripravljeni sprejeti«. Požara še niso komentirali.V 760 sirotišnicah po vsem otoku živi približno 30.000 otrok. Le 15 odstotkov sirotišnic je uradno registriranih, izhaja iz poročila dobrodelne organizacije Lumos, ki jo je ustanovila pisateljica. Zavzema se za prenehanje institucionalizacije otrok. Okrog 80 odstotkov otrok, ki namreč živijo v teh sirotišnicah, ima živega vsaj enega starša. Sirotišnice so vzklile kot gobe po dežju po katastrofalnem potresu, ki je prizadel Haiti leta 2010 . Otroke so staršem odvzeli zaradi hude revščine in pomanjkljive zdravstvene in izobraževalne oskrbe.