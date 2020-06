V igri ni le politična polarizacija

Neznanka nedeljskih srbskih parlamentarnih volitev je le stopnja uspešnosti bojkota relevantne opozicije. Predsednik Aleksandar Vučić bo dobili toliko glasov, kolikor jih bo želel dobiti. To bolj ali manj velja tudi za druge udeležence volilne tekme. Dobili bodo toliko glasov, kot bo ustrezalo srbskemu voždu.Ker se večina ljudi v Srbiji giblje znotraj svojih relativno ozkih družbenih krogov in skupin, se mnogi sprašujejo, kdo sploh voli za Vučićevo Srbsko napredno stranko (SNS) ali Socialistično stranko Srbije (SPS) zunanjega ministra Ivice Dačića. To še ne pomeni, da ti volivci ne obstajajo in da jih ni zelo veliko. Ker jih ...