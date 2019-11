V igri so popuščanje šolnikom in represivne rešitve

Izpodbijanje zakonitosti stavke

Presedam vodi v splošni kaos

Učitelji so danes večinsko zavrnili ponudbo vlade in se odločili za nadaljevanje splošne stavke. Čeprav stavka traja že 35 dni, premierše ni razkril, kako bo ukrepala vlada. Finančni ministerje opozoril, da lahko celoten javni sektor zaradi zavrnitve šolnikov ostane brez povišice plač.Predsednik Neodvisnega sindikata zaposlenih v srednjih šolahin predsednica Sindikata hrvaških učiteljevsta na današnji novinarski konferenci povedala, da se je izreklo 68 odstotkov njihovih članov. Zadnjo ponudbo vlade je zavrnilo 88.93 odstotka učiteljev v srednjih in 95, 26 odstotka učitečjev v osnovnih šolah. Za nadaljevanje stavke se je izreklo tudi 89, 38 odstotka članstva sindikata Preporod, ki deluje v 383 osnovnih in sredjih šolah. Mihalinec in Špremova sta pozvala vlado k nadaljevanju pogajanj.Plenković lahko prekine stavko brez popuščanja sindikatom. Končna odločitev bo politična, premier pa ne more zadovoljiti vseh. Plenković bo v vsakem primeru poraženec. Ne glede na to, ali se bo zatekel v represivne rešitve ali bo dal šolnikom, kar so zahtevali od prvega dne.Po oceni pravnikov se ne bo zatekel v uvedbo delovne obveznosti, ki jo vsebuje le še zakon o obrambi, vezana pa je na vojno stanje in primere neposredne ogroženosti države. Bolj verjeten je scenarij izpodbijanja zakonitosti stavke, ker zakon o plačah v javnem sektorju ne ureja koeficientov za izračun plač. To pomeni, da ne morejo biti povod za stavko, ker niso predmet pogajanj med sindikati in vlado. Vrhovno sodišče bi lahko v manj kot mesecu dni razglasilo stavko za nezakonito.Če bi Plenković popustil šolskim sidikatom, bi lahko postala stavka sredstvo za spremembo koeficientov. Na ta presedan bi se lahko pozivali tudi drugi zaposleni v javnem in državnem sektorju, kar bi lahko vodilo v spore med sindikati in splošni kaos. Vlada se lahko tudi odloči, da ne bo plačala stavke in za podaljšanje šolskega leta.Nekateri analitiki menijo, da bi lahko Plenkovića aroganca in avtoritativnost stala oblasti. Po njihovem gre za poskus, da se postavi v položaj suverena in vlogo novega. Drugi so ocenili, da je škandalozno, da se premier ni bil pripravljen pogovarjati s sindikati, dokler ni bilo prepozno, ker ni razumel, da ne gre le za denar, ampak za dostojanstvo. Tretji so prepričani, da je vrag odnesel šalo in da ni izključena eksplozija nezadovoljstva. Ker Plenković strelja v lastno nogo, še svarijo, da se lahko njegova igra razvije v generalno stavko.