V imenu javnega zdravja

Prvič po 30 letih bodo Hongkonžanom prepovedali, da bi se jutri zbrali na ulicah in zaznamovali obletnico pokola na pekinškem Trgu nebeškega miru. Množično zbiranje ljudi, je obrazložila policija, bi lahko bilo tvegano, glede na to, da novega koronavirusa še niso pregnali iz 7,5-milijonskega mesta, v katerem so našteli 1094 primerov okužbe in štiri smrti.Nobeden od organizatorjev bedenja ob svečah, na katerem se vsako leto zbere na stotisoče državljanov, ne verjame, da je pravi vzrok za prepoved novi koronavirus. V Hongkongu resda še vedno vsak dan potrdijo po nekaj primerov okužbe, pa vendar, kot pravijo člani Združenja za ...