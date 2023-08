V imenu Kena

V nadaljevanju preberite:

Številne generacije žensk bi raje zažgale svoje nedrčke, kot pa hčerkam kupile barbiko, lutko, ki je utelešala seksistično podobo žensk z velikim oprsjem in brez celulita. Menda je takšnih mer, da v resničnem življenju sploh ne bi mogla dobiti menstruacije, in že to jo postavlja v osrčje ameriških dilem o enakosti spolov, ras in seksualnosti. Še bolj pa neznanski uspeh vse bolj kultnega filma Grete Gerwig.