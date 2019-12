V Indiji najbolj mrzel dan v zadnjih 119 letih

Mrzlo in megleno vreme se bo v New Delhiju verjetno nadaljevalo do torka. FOTO: Xavier Galiana/Afp



Kakovost zraka znatno padla

Sever Indije je že nekaj časa v primežu mraza, New Delhi pa se ob tem pripravlja na najbolj mrzel decembrski dan v zadnjih 119 letih. Indijska prestolnica je poleg tega še v gosti megli, zaradi katere so danes preložili najmanj 500 letov s tamkajšnjega mednarodnega letališča Indire Gandhi, najmanj osem so jih odpovedali. Gosta megla je močno ovirala tudi cestni promet, ponekod je vidljivost padla na nično, je sporočila indijska meteorološka služba Skymet.Slaba vidljivost zaradi megle je zakrivila tudi prometno nesrečo s smrtnimi žrtvami. V enem izmed predmestij Delhija je pozno v nedeljo avtomobil zapeljal v kanal, pri čemer je umrlo šest ljudi, med njimi dva otroka. Težave so bile tudi v železniškem prometu. Najmanj 30 vlakov v in iz mesta je imelo zamude, je sporočil predstavnik indijskih železnic.Delhi je trenutno v primežu najbolj mrzlega vremena v zadnjih 22 letih. Na eni izmed merilnih postaj so namerili 1,6 stopinje Celzija. Danes pa vremenoslovci v indijski prestolnici pričakujejo najbolj mrzel dan v 119 letih.Ob mrazu in megli se je poslabšala tudi kakovost zraka. Za Delhi in sosednjo zvezno državo Haryana je na ravni rdečega alarma, kar pomeni ekstremne vremenske razmere. Vremenoslovci so oblasti pozvali, naj sprejmejo nujne ukrepe za zatočišča in kurjavo za brezdomce. Glede na štetje prebivalstva ima Indija okoli 1,7 milijona brezdomcev, večinoma živijo v urbanih območjih.Več šol v New Delhiju in sosednjih pokrajinah Gurgaon in Noida je sporočilo, da bo v torek pouk za osnovnošolce odpadel. Mrzlo in megleno vreme se bo v New Delhiju verjetno nadaljevalo do torka, nato pa naj bi sledilo deževje in neurja, ki bodo nekoliko dvignila temperature ozračja.