V Indiji nov odmevni primer posilstva

V Indiji spet odmeva brutalno skupinsko posilstvo , ki se je končalo s smrtjo najstnice. Pripadnico nižje kaste dalit je četverica moških iz višje kaste posilila 14. septembra, ko se je zadrževala na polju v bližini njenega doma, približno sto kilometrov od New Delhija. Devetnajstletnica je danes umrla zaradi poškodb brutalnega posilstva. Vse štiri moške so po navedbah pristojnih služb aretirali.Najstnico so po posilstvu našli v mlaki krvi. Zaradi poškodb vratu in hrbtenice je bila paralizirana. Najprej so jo odpeljali v lokalno bolnišnico, v ponedeljek pa v bolnišnico v New Delhiju, ker se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo.Aktivistkaje dejala, da je napad del »širše slike strukturnega nasilja« nad ženskami iz kaste dalit. 200 milijonov pripadnikov indijske kaste dalit, znane tudi kot »nedotakljivi«, saj se vsem drugim kastam studi vsakršen stik z njimi, je žrtev diskriminacije in zlorab, ki so se med pandemijo covida-19 samo še okrepile.Članica opozicijske Kongresne strankeje menila, da je napad posledica poslabšanja razmer na področju javnega reda in miru v zvezni državi Uttar Pradesh, kjer je na oblasti stranka Bharatiya Janata premieraŽenske, zlasti pripadnice nižjih kast in manjšin, so v Indiji pogosto žrtve spolnih napadov. Leta 2018 so v državi uradno registrirali skoraj 34.000 posilstev. V povprečju je posilstvo prijavljeno vsakih 15 minut, vendar poznavalci menijo, da je to le vrh ledene gore, saj številne žrtve zaradi strahu napadov ne prijavijo.Gre za še en primer v neprekinjenem nizu odmevnih primerov posilstev, ki jim ni videti konca in kraja. Zgolj v zadnjem mesecu je bil odmeven zlasti primer posilstva 86-letne ženske, primer bolnice s koronavirusom, ki jo je posilil voznik ambulantnega vozila. V avgustu sta najbolj odmevala posilstvo in umor 13-letne deklice. Žrtvam posilstva napadalci v zadnjem času pogosto iztaknejo oči in odrežejo jezik, da jih ne bi mogle identificirati.