V Indiji več kot 97.500 novih okužb

8.30 Skoraj milijon Avstralcev izgubilo službo

8.15 V Indiji drugi zaporedni dan rekordno število okužb

V Avstraliji je v obdobju od marca do junija zaradi posledic pandemije novega koronavirusa službo izgubilo 932.400 ljudi, večina v storitvah ponujanja namestitvenih zmogljivosti in gostinstvu, je ta teden po poročanju nemške tiskovne agencije dpa objavil tamkajšnji statistični urad. Število zasedenih delovnih mest se je tako na četrtletni ravni zmanjšalo za 6,4 odstotka na 13,6 milijona, potem ko je bil upad v prvem četrtletju 0,1-odstoten. Na letni ravni je število zasedenih delovnih mest upadlo za 5,2 odstotka. V drugem trimesečju je upadlo tudi število delovnih ur za 9,8 odstotka. Kot je v izjavi za javnost pojasnil vodja statistik za trg dela, so manj ur opravili predvsem v storitvah ponujanja namestitvenih zmogljivosti in gostinstvu (za 36 odstotkov manj) ter v umetnosti in rekreaciji (za 35,5 odstotka manj). Število prostih delovnih mest se je v drugem trimesečju na četrtletni ravni zmanjšalo za 42,1 odstotka, na letni ravni pa je bil upad 43,3-odstoten. STA V Indiji so v zadnjih 24 urah zabeležili kar 97.570 novih okužb s koronavirusom, kar je že drugi dan zapored rekordno število novih okužb na tej azijski podcelini. Po poročanja novičarske agencije Reuters, je po podatkih indijskega ministrstva za zdravstvo potrjenih že več kot 4,65 milijona okužb, kar je drugo največje število okužb v eni državi. ZDA imajo namreč še za skoraj dva milijona več okuženih. Epidemija se v Indiji širi najhitreje na svetu poroča Guardian.