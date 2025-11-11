V Indiji eksplodiral avtomobil, osem mrtvih

V ponedeljek zvečer je v bližini Rdeče trdnjave v Delhiju eksplodiral avtomobil. V eksploziji je umrlo osem ljudi, okoli 20 jih je ranjenih in hospitaliziranih, poroča BBC. Dogodek se je zgodil ob 18.52 po lokalnem času, ko se je vozilo ustavilo pred semaforjem.

Po navedbah policije vzrok eksplozije še ni znan, na kraju dogodka niso našli šrapnelov, (kovinskih delcev) zato strokovnjaki analizirajo sledi eksploziva. Preiskava poteka po zakonu o eksplozivih in tudi po zakonu o preprečevanju nezakonitih dejavnosti (UAPA), ki se uporablja pri protiterorističnih primerih.

Indijski notranji minister je sklical varnostni sestanek s predstavniki obveščevalnih služb, Nacionalne preiskovalne agencije in delhijske policije. Minister je ob ogledu kraja dejal, da »preučujejo vse možnosti«, navaja BBC.

FOTO: Anushree Fadnavis/Reuters

Rdeča trdnjava bo zaprta tri dni

Rdeča trdnjava iz 17. stoletja, ena najbolj obiskanih znamenitosti Delhija, bo zaprta tri dni, v okolici pa veljajo strogi prometni in varnostni ukrepi. Policija je povečala prisotnost tudi drugod po Indiji, med drugim v Mumbaju in drugih večjih mestih.

Eksplozija se je zgodila med volitvami v zvezni državi Bihar, ki veljajo za preizkus podpore premieru Narendri Modiju. Premier je izrazil sožalje svojcem žrtev in sporočil, da je seznanjen s potekom preiskave. Trenutno je na uradnem obisku v Butanu, kjer se udeležuje praznovanja 70. rojstnega dne nekdanjega kralja Džigmeja Singjeja Vangčuka.

Indijske oblasti sicer za zdaj ne potrjujejo, da je šlo za teroristični napad, vendar so aktivirale protiteroristične postopke in okrepile nadzor nad občutljivimi območji. Preiskovalci pričakujejo prve forenzične rezultate v prihodnjih dneh.