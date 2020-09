V interesu vseh je, da meje ostanejo odprte

Pandemija covida-19 zahteva usklajen odziv vlad, zato bo osrednja tema današnjega srečanja zunanjih ministrov Slovenije, Avstrije, Madžarske, Slovaške in Češke v okviru pobude Central 5 (C5) na Brdu pri Kranju regionalno iskanje rešitev za blažitev razsežnosti zdravstvene krize. O srednjeevropskem povezovanju, spopadanju s covidom-19 ter odnosih med Ljubljano in Dunajem je pred prihodom v Slovenijo za Delo razmišljal avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg. Central 5 je za zdaj sorazmerno neznana neformalna skupina. Današnje srečanje na Brdu je tretje v tem formatu. Koliko je srednja Evropa tudi politična in ne le ...