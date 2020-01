V Iranu aretirali avtorja videa s sestrelitvijo ukrajinskega letala

Sestrelitve letala ni preživel nihče izmed 176 ljudi na njem. FOTO: Wana News Agency/Reuters

Sežig podobe britanskega veleposlanika Roba Macaira in britanske zastave v Teheranu. FOTO: Atta Kenare/AFP

Britanski veleposlanik persona non grata

Iranci so britanskega veleposlanika Roba Macaira v Teheranu včeraj razglasili za persono non grato. Mcaira so minulo soboto za nekaj časa celo aretirali, in sicer med protestom študentov pred univerzo Amira Kabirja v Teheranu, ki je sledil priznanju režima, da je sestrelil ukrajinsko letalo.



Macaire je tedaj potrdil, da je bil na shodu, ki pa je bil napovedan kot shod v poklon žrtvam sestrelitve letala, ne kot protest. Udeležil se ga je, ker so bili med njimi tudi Britanci, je zapisal in dodal, da so aretacije diplomatov po vsem svetu nezakonite.



Kot piše Al Jazeera, so v iranskem sodstvu pozvali k njegovemu izgonu iz Irana. Iranski obveščevalci ga po pisanju iranskih medijev obtožujejo, da je omenjeni protest provociral in tudi organiziral.



Nov napad v Iraku

Iz Irana je prišla vest o aretaciji avtorja kratkega video posnetka, ki je v svetovne medije prodrl po sestrelitvi ukrajinskega letala s 176 potniki v Teheranu 8. januarja. Kot poroča BBC, naj bi mu grozila obtožba ogrožanja iranske nacionalne varnosti.Uradna obrazložitev Irana ostaja, da so letalo sestrelili zaradi napake, zaradi česar so po včerajšnjih besedah predstavnika tamkajšnjega sodstva aretirali že več ljudi . Predsednikje napovedal, da bo preiskavo nesreče nadzorovalo posebno sodišče. Izjavil je, da za tragedijo ni kriv en sam človek, pač pa jih je odgovornih več.V dneh pred končnim priznanjem Irana glede sestrelitve je v medijih in na družbenih omrežjih množično krožil video, ki je pripomogel k sprejetju domneve, da je šlo za sestrelitev. Iranski mediji so včeraj objavili vest, da je elitna iranska revolucionarna garda aretirala domnevnega avtorja posnetka oziroma osebo, ki ga je postavila na splet.A iranski novinar, ki deluje v Londonu in je prvi objavil posnetek, trdi, da so aretirali napačno osebo in da je njegov vir na varnem.New York Times je včeraj vzporedno objavil nov video, ki prikazuje, da sta letalo zadeli dve raketi, in sicer v razmaku kar 30 sekund. To naj bi razložilo, zakaj je oddajnik letala odpovedal, še preden ga je zadela raketa. Odpovedal naj bi zaradi prve rakete.Medtem iz Iraka poročajo o novem napadu na oporišče z ameriškimi vojaki, za katere obtožujejo proiranske milice. Včeraj so rakete, znova tipa katjuša, zadele bazo Tadži, ki se nahaja severno od Bagdada. Ob napadu sta bila ranjena dva iraška vojaka. Med vojaki ZDA in drugih držav ranjenih ni bilo. Odgovornosti za napad zaenkrat ni prevzel nihče.Pred tem so v nedeljo na podoben način napadli oporišče Balad , tedaj so bili ranjeni štirje vojaki, znova iraški.