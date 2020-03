FOTO:V Iranu izpustili 85.000 zapornikov

Včerajšnja molitev v iranskem svetem mestu Kom. FOTO: Mehdi Marizad/AFP

O prekinitvah prestajanja zaporne kazni bo odločal tudi državni zbor



Slovenska vlada je v DZ vložila predlog zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje koronavirusa, ki med drugim predvideva možnost enomesečne prekinitve prestajanja zaporne kazni in predčasnega odpusta obsojenca največ šest mesecev pred iztekom kazni. Predlaga obravnavo po nujnem postopku.



Po predlogu zakona bi lahko direktor zavoda za prestajanje kazni zapora po uradni dolžnosti, če je to treba zaradi preprečitve širjenja epidemije novega koronavirusa, za en mesec prekinil prestajanje zaporne kazni obsojencu, kadar ne obstajajo varnostni zadržki.



Na odločbo direktorja bi bila po zakonu dovoljena pritožba, ki pa ne bi zadržala njene izvršitve. Trajanje prekinitve zaporne kazni se lahko zaporniku podaljšuje, dokler obstaja razlog za prekinitev. Tudi v tem primeru je na odločbo direktorja dovoljena pritožba, ki ne zadrži njene izvršitve.



Zakon prinaša tudi možnost, da lahko direktor zavoda za prestajanje kazni zapora za preprečitev širjenja epidemije ob upoštevanju pogojev iz 108. člena zakona o izvrševanju kazni zapora predčasno odpusti obsojenca največ šest mesecev pred iztekom kazni. STA

V Iranu so se zaradi epidemije covida-19 odločili za začasno izpustitev približno 85.000 zapornikov, je objavil predstavnik tamkajšnjega sodstva. Med izpuščenimi so tudi politični zaporniki, poroča Reuters.Posebni poročevalec Organizacije združenih narodov o človekovih pravicah v Iranuje od te države že 10. marca zahteval, da iz prenatrpanih zaporov začasno osvobodi vse politične zapornike.Tedaj je opozoril, da so iranski zaporniki okuženi s koronavirusom. V državi so prvih 54.000 zapornikov, ki so sodeč po tamkajšnjih informacijah prestali test na covid-19 in plačali varščino, izpustili že na začetku marca.Iran že vse od razširitve okužb s koronavirusom po svetu sodi med najbolj ogrožene države. Število smrtnih žrtev je uradno doseglo 853, potrjenih okužb je 14.991.