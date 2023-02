V Iranu odkrite sledi urana, primernega za izdelavo atomske bombe

V nadaljevanju preberite:

Inšpektorji Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) so med nedavnim obiskom v enem od iranskih jedrskih objektov našli sledove 84-odstotno obogatenega urana, je poročal Bloomberg, sklicujoč se na neimenovane diplomatske vire. To je po navedbah strokovnjakov stopnja obogatitve, ki omogoča izdelavo jedrskega orožja. Iran od začetkov spornega jedrskega programa vztraja, da je ta izključno miroljuben, toda dvomi o tem so vse večji.