V iskanju ritma življenja

Vladanovo delo je zahtevno. »Za plesalce je najpomembnejši del dneva jutranji trening,« pravi. »S tem se začne vse. Njihovo telo nato deluje na način, ki ste mu ga določili, in to je odgovornost baletnega mojstra. Trening je sestavljen iz tega slovitega droga, ko se to konča, se preide na vaje na sredini dvorane, ki se končajo z adagii, piruetami, kombinacijami in na koncu s skoki, nizkimi in visokimi, velikimi piruetami … Seveda baletni mojster sodeluje s pianisti, ki so zelo posebni ljudje in imajo poseben poklic, saj morajo zelo dobro poznati poudarke, tempo, vse, kar zahteva baletni pedagog. Ta jutranji trening se mora končati z zadovoljnimi ljudmi. Povedano z drugimi besedami: moje delo je, da se za plesalce dan začne tako, da so zadovoljni s svojimi telesi, tehničnimi zmožnostmi svojih teles.«