V Istanbulu na prepovedanih prvomajskih shodih pridržali več deset protestnikov

Turška policija je danes pridržala več deset protestnikov, ki so se skušali udeležiti prvomajskih shodov na istanbulskem trgu Taksim, čeprav so jih oblasti prepovedale. V spopadu s protestniki v bližini mestne hiše je uporabila tudi solzivec in gumijaste naboje.

Turške oblasti so v Istanbulu razporedile več kot 40.000 policistov, da bi preprečili zbiranje protestnikov. Turški notranji minister Ali Yerlikaya je na družbenem omrežju X sporočil, da so pridržali 210 ljudi. Nekatere od njih so po poročanju AFP pridržali, ko so poskušali vstopiti na trg Taksim, kjer je policija postavila visoke kovinske ovire.

Trg Taksim je bil zbirališče za prvomajske shode do leta 1977, ko je bilo med demonstracijami ubitih najmanj 34 ljudi. Oblasti so ga ponovno odprle leta 2010, tri leta pozneje pa so shode na trgu znova prepovedale, potem ko je postal osrednje prizorišče protestov proti vladi predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Protesti na trgu Taksim. FOTO: Yasin Akgul/Afp

Glavna turška opozicijska Republikanska ljudska stranka (CHP) in sindikati so pritiskali na vlado, naj odpre trg za delavske shode, vendar je Erdogan v torek posvaril pred kakršnokoli provokacijo.

Turško ustavno sodišče je lani sicer odločilo, da je zaprtje trga Taksim za proteste kršitev pravic.