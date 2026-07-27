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    Svet

    V italijanski Gorici bo spomenik 616 partizanom, večinoma slovenskim

    Spomenik partizanom, ki so med drugo svetovno vojno padli v boju proti fašizmu in nacizmu, bo v goriškem Spominskem parku.
    Spominski park blizu mestnega centra Gorice ima zanimivo zgodovino. V njem so ostanki malega templja iz leta 1929, ki je padel v eksploziji poleti leta 1944 – kar pripisujejo slovenskim kolaborantom ob privolitvi Nemcev. V parku je več spomenikov udeležencem prve svetovne vojne pa tudi spomenik z napisom o 665 žrtvah, po koncu druge svetovne vojne deportiranih v Jugoslavijo in ubitih. FOTO: Foto Wikipedia
    Galerija
    Spominski park blizu mestnega centra Gorice ima zanimivo zgodovino. V njem so ostanki malega templja iz leta 1929, ki je padel v eksploziji poleti leta 1944 – kar pripisujejo slovenskim kolaborantom ob privolitvi Nemcev. V parku je več spomenikov udeležencem prve svetovne vojne pa tudi spomenik z napisom o 665 žrtvah, po koncu druge svetovne vojne deportiranih v Jugoslavijo in ubitih. FOTO: Foto Wikipedia
    R. I.
    27. 7. 2026 | 15:25
    27. 7. 2026 | 15:44
    1:59
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    V Gorici je steklo zbiranje sredstev za postavitev spomenika 616 goriškim partizanom, ki so med drugo svetovno vojno padli v boju proti fašizmu in nacizmu, poroča Primorski dnevnik. Spomenik želi goriška sekcija italijanskega združenja partizanov ANPI-VZPI še letos postaviti v tamkajšnjem Spominskem parku, stroške zanj pa ocenjujejo na 24.630 evrov.

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    Italijanski kolega bi odstiral več Tita, jaz pa več fašizma

    Na območju občine Gorica, ki je med drugo svetovno vojno obsegala tudi Solkan, Šempeter in Vrtojbo, je v boju proti nacistom in fašistom izgubilo življenje 616 mladih moških in žensk. Večina je bila slovenskega rodu, veliko pa se jih je proti okupatorju borilo v slovenskih in italijanskih partizanskih enotah.

    Park v središču Gorice je namenjen ohranjanju zgodovinskega spomina mesta, zato se zdi pobudnikom primeren za spomenik antifašistom, ki so padli za svobodo. Uradno prošnjo so goriški občinski upravi in drugim pristojnim organom posredovali leta 2024. Po dolgotrajnih birokratskih postopkih so letos prejeli vsa potrebna dovoljenja, zato si prizadevajo, da bi spomenik postavili in slovesno odkrili že v letu 2026, še navaja Primorski dnevnik.

    Goriška sekcija ANPI-VZPI, ki nabiralno akcijo vodi v sodelovanju s Kulturnim domom Gorica, vabi posameznike k prostovoljnim denarnim prispevkom. Zbrana sredstva bodo namenili kritju dela stroškov izdelave in končne postavitve spomenika.

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