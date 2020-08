V Italiji burna razprava o obveznosti cepljenja proti covidu-19

Za razvoj cepiva osem milijonov evrov

V Italiji se stopnjuje razprava o obveznem cepljenju proti covidu-19, ko bo na voljo cepivo. Polemiko je še podžgala odločitev rimske bolnišnice Spallanzani, da s 24. avgustom začne testiranje cepiva na prostovoljcih. Nekdanji premierzbira podpise za obvezno cepljenje, čemur nasprotuje trenutni premier»Nisem mnenja, da bi moralo biti cepljenje proti covidu-19 obvezno. Bi pa moralo biti cepivo vsakomur na voljo,« je v nedeljo dejal Conte glede ukrepanja ob morebitni odobritvi cepiva.S tem se ne strinja Renzi. »Če bo na trg prišlo cepivo proti covidu-19, mora biti cepljenje obvezno za vse v Italiji,« poziva Renzi, ki je v preteklih letih vodil tudi kampanjo proti gibanju, ki nasprotuje cepljenju in ga v pretežni meri sestavljajo starši, ki kljub leta 2017 zakonsko vpeljani obveznosti zavračajo cepljenje šoloobveznih otrok proti boleznim, kot so davica, tetanus in ošpice.»Zaradi covida-19 smo imeli v Italiji dva meseca karanteno. Če bo zdaj razvito cepivo, bomo pustili Italijanom svobodo, da se pustijo cepiti ali pa ne? To je vendar šala!« je na svoji spletni strani zapisal Renzi, ki je državo vodil med letoma 2014 in 2016, in objavil povezavo do zbiranja podpisov za obvezno cepljenje.Njegova izjava je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sprožila burno razpravo. Na družbenem omrežju facebook so, denimo, mnogi Renzija obtoževali, da nasprotuje ustavi in poskuša vse Italijane na nedemokratičen način prisiliti v cepljenje.Conte pričakuje, da bi bilo lahko cepivo na voljo že do konca leta. Gre za cepivo, ki je bilo razvito v Italiji in je plod dogovora, ki ga je vlada podpisala z bolnišnico Lazzaro Spallanzani. Za razvoj je bilo namenjenih osem milijonov evrov.Bolnišnica namerava že 24. avgusta začeti testiranje cepiva na ljudeh. V zadnjih dneh se je tam javilo okrog 3000 kandidatov za testiranje, začeli bodo z 90, ki bodo za sodelovanje prejeli 700 evrov. Sodelujoči spadajo v starostni skupini med 18 in 55 let ter med 65 in 85 let. Javilo se je tudi več zdravnikov.Cepivo je razvilo in patentiralo biotehnološko podjetje ReiThera s sedežem v Castelromanu pri Rimu skupaj z münchnenskim podjetjem Leukocare in bruseljskim Univercells. Proizvodnja naj bi se začela šele po testiranju. Cepivo naj bi glede na prve ugotovitve spodbudilo razvoj protiteles in dejavnost imunskih celic, še piše APA.