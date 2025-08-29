  • Delo d.o.o.
    Svet

    V Italiji divjal tornado, padala je šestcentimetrska toča

    Včerajšnje neurje je na številnih območjih Italije povzročilo veliko naravno in gmotno škodo. Vremenoslovci so izdali oranžno opozorilo tudi za Slovenijo.
    Toča na območju Trevisa. FOTO: unwetterfreaks/x
    Toča na območju Trevisa. FOTO: unwetterfreaks/x
    R. I.
    29. 8. 2025 | 10:13
    29. 8. 2025 | 10:42
    2:54
    Italijo so v četrtek zajeli močni nalivi, toča in intenzivni sunki vetra. V Lombardiji, kjer je bilo najhuje, so oblasti razglasile rdeče opozorilo, v večini Piemonta oranžno, v petih drugih regijah pa rumeno. V okolici Pavie je divjal tornado, ki je povzročil veliko naravno in gmotno škodo. Zaradi ogromne količine padavin so poplavljeni številni javni objekti in površine kot tudi stanovanja in hiše.

    Ostanki nevihte Erin so povzročili razvoj močnih nevihtnih sistemov na območju severne Italije, pojasnjujejo na portalu Neurje.si. »Nad območjem Alp se bo okrepil vetrovni stržen, kar bo povečalo vertikalno in horizontalno striženje vetra ter spodbudilo konvergentne in dvigalne procese. V kombinaciji z vlažnostjo in nestabilnostjo v spodnjih slojih atmosfere to lahko sproži razvoj intenzivnejših nevihtnih sistemov, vključno z močnimi sunkovitimi sunki vetra, krajevnimi nalivi in električno aktivnostjo,« so v sredo zapisali na portalu Neurje.si.

    Silovita neurja grozijo severu Italije, jutri tudi Sloveniji

    V Milanu so zaradi varnosti že pred prihodom neurja zaprli parke. Regionalni vetromeri so zabeležili sunke vetra do 111 kilometrov na uro v La Spezii in v Cinque Terre, v notranjosti Casoni di Suvero je bila zabeležena najvišja hitrost vetra 144,7 kilometrov na uro. Na Korziki so odmerili sunke vetra do 159 kilometrov na uro.

    Po poročanju portala Rai News so morali zaradi udarca strele v stavbo v Rivi del Garda evakuirati devet družin. Okoli 470 gasilcev se je odzvalo na 110 intervencij, predvsem na območjih Trevisa, Padove in Benetk. V okolici Trevisa je namreč padala šestcentimetrska toča.

    V kraju Verretto, okoli 15 kilometrov južno od Pavie, je pustošil tornado, ki je odkrival strehe, ruval drevesa in rušil stavbe, poroča Rai News. Tamkajšnja sončna elektrarna, ki obsega skoraj 12.500 sončnih panelov na 12 hektarjih površine, je po poročanju tujih medijev povsem uničena.

    Italijanska civilna zaščita je danes izdala vremenska opozorila za velik del Italije. Oranžno opozorilo med drugim velja za Lombardijo, Toskano, Lacij in Molise, rumeno pa za kar 12 regij.

