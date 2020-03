V Italiji kljub karanetni največje število smrti v enem dnevu

Virus se širi tudi po latinski ameriki. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je poskrbel za razdeljevanje zaščitnih mask. FOTO: AFP

Potem ko je število aktivnih okužb s koronavirusom od srede februarja do začetka marca počasi, a vztrajno padalo, se v zadnjem času zopet vse hitreje eksponentno povečuje. Do padca rasti je prišlo, ker je vzhodna Azija, kjer se je virus prvič pojavil, z drastičnimi ukrepi uspešno omejila njegovo širjenje. Na Kitajskem so danes zabeležili le še enajst novih okužb, večino pri ljudeh, ki so prišli iz tujine. Po številu trenutno obolelih je Italija že prehitela Kitajsko, število okužb glede na prebivalstvo pa je v Italiji že skoraj šestkrat višje. Italija je sicer zabeležila kar 2,547 novih okužb in 250 smrti, kar je najvišje število smrtnih žrtev v enem dnevu, ki ga ni dosegala niti Kitajska, ko je bila epidemija na vrhuncu.Kar tri četrtine umrlih v Italiji je moškega spola. Smrtnost med moškimi je 7,2 odstotna, medtem ko umre le 4,1 odstotek okuženih žensk. Prav tako so umrle Italijanke v povprečju starejše od žrtev med moškimi, povprečna starost pri obeh spolih je višja od osemdeset let. Pri mlajših od štirideset let so zabeležili le dve smrtni žrtvi, obe sta imeli že predhodne zdravstvene težave.Iz Kitajske je v Italijo danes prispela skupina specializiranih zdravnikov, ki bo s svojimi izkušnjami pomagala v boju proti epidemiji. S seboj so pripeljali tudi pomoč v obliki respiratorjev in zaščitne opreme.V ZDA, kjer je okuženih že več kot 2000 ljudi, včeraj pa so zabeležili petdeseto smrtno žrtev, je predsednik razglasil izredno stanje . Zvezna država Louisiana je zaradi epidemije volitve demokratskega predsedniškega kandidata prestavila iz aprila na junij.Številne države zapirajo svoje meje . Slovaška, Češka, Danska, Poljska in Ukrajina v državo spuščajo le še svoje državljane. Turčija je prepovedala lete iz večine evropskih držav, Savdska Arabija pa pa vse mednarodne lete. Nova Zelandija za vse prišlece uvaja obvezno dvo-tedensko karanteno.Nevarnost virusa se širi tudi po Afriki. Prve primere okužb sta danes potrdili Namibija in Ruanda.Izredne ukrepe pa sprejemajo tudi velika podjetja. Direktor Appla je naznanil, da podjetje zaradi nevarnosti virusa začasno zapira vse svoje trgovine izven Kitajske.