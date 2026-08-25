V Italiji liter premium dizla prvič presegel tri evre

Cene naftnih derivatov so na nekaterih bencinskih servisih na avtocestah v Italiji presegle mejo treh evrov za liter. Pri zahodnih sosedih so najvišje cene zaznali na avtocesti A22 Brenner–Modena, kjer je treba za liter tako imenovanega premium dizla odšteti 3,159 evra, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kot so po pisanju Anse pokazale analize potrošniške organizacije Codacons, pripravljene na podlagi podatkov, posredovanih italijanskemu ministrstvu za promet v ponedeljek in danes, so visoke zlasti cene dizla in premium dizla.

Za liter dizla je treba, denimo, na avtocesti A21 Torino–Piacenza odšteti 2,729 evra, na avtocesti A4 Benetke–Trst in avtocesti A28 Portogruaro–Conegliano 2,699 evra, na brennerski avtocesti 2,659 evra, na avtocesti A15 Parma–La Spezia pa 2,629 evra. Cene dizla so ponekod močno poskočile tudi zunaj avtocest, denimo na manjših otokih. Na Pantellerii je tako liter dizla trenutno pri 2,799 evra.

Še dražji je tako imenovani premium dizel. Po podatkih Codaconsa je, kot omenjeno, najdražji na avtocesti med Modeno in prelazom Brenner, zelo visoke cene so še na avtocestah A21 Torino–Piacenza (2,929 evra za liter) in A15 Parma–La Spezia (2,879 evra za liter).

»Nihče ne trdi, da bodo jutri vsi Italijani za liter goriva plačevali tri evre, vendar bi moralo dejstvo, da je bila ta meja na nekaterih črpalkah že presežena, pomeniti alarm,« so dejali pri Codaconsu. Kakor so opozorili, se lahko ob nadaljevanju rasti cen zgodi, da bo meja treh evrov za liter postala realno merilo. Italijanske oblasti so zato pozvali k strukturnim ukrepom za zaščito voznikov, saj da kratkoročni ukrepi družinam v tem smislu ne pomagajo.

Motorna goriva se ob vojni v Iranu dražijo tudi drugod po Evropi in širše. Tudi Slovenija ni izjema. Z današnjim dnem liter dizla pri nas zunaj avtocest, kjer so cene regulirane, stane rekordnih 1,903 evra.

Na avtocesti, kjer regulacije ni, je pri Petrolu cena za liter dizla trenutno postavljena pri 2,091 evra in premium dizla pri 2,444 evra, pri Molu Slovenija pa pri 2,044 evra oziroma 2,389 evra.