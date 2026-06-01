V Italiji po 12 urah rešili ujetega jamarja

Italijanski reševalci so danes zjutraj po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet 120 metrov pod zemljo v jami Cinghiali volanti (Leteči merjasci) v gorovju Garessio pri mestu Cueno na severozahodu Italije. Akcija se je začela v nedeljo okoli petih popoldne, končala pa se je danes ob 5.40 zjutraj. Dvajsetletnika iz Ligurije so rešili iz globine 120 metrov in ga odpeljali v bolnišnico, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz gorskih in jamarskih reševalnih ekip iz vse Italije.

Zemljevid jame Leteči merjasci VIR: Speleološki register Piemonta in Doline Aoste

Ko je prva ekipa prišla do jamarja, so reševalci najprej osvobodili njegovo nogo, ki je bila ujet pod 250-kilogramsko skalo. Nato ga je pregledalo medicinsko osebje in po ugotovitvi, da je njegovo klinično stanje dobro in da za prevoz na površje ne potrebuje nosil, začelo njegovo premestitev iz jame. Kljub jamarjevemu dobremu zdravstvenemu stanju je evakuacija zaradi kompleksnega podzemnega okolja v jami, ki leži na približno 1200 metrih nadmorske višine, trajala več ur.