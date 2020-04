V Italiji se 90 odstotkov ljudi še ni srečalo s koronavirusom

KLJUČNI POUDARKI:

• V Italiji se 90 odstotkov populacije še ni srečalo z virusom

• V Wuhanu glede na novo štetje 50 odstotkov več smrtnih žrtev covida-19

• Trump predstavil smernice za ponovno odpiranje ZDA po koronavirusu

• V sredo v Sloveniji 21 novih okužb, umrl ni nihče

8.43 V Afriki zaradi ukrepov proti koronavirusu lakota grozi milijonom

8.05 Bolsonaro zaradi različnih stališč glede covida-19 odstavil ministra za zdravje​

7.35 V Italiji se kar 90 odstotkov populacije ni srečalo z virusom

7.30 V Wuhanu glede na novo štetje 50 odstotkov več smrtnih žrtev covida-19

7.25 Nemška vlada razmišlja o podaljšanju prepovedi javnih dogodkov vsaj do konca avgusta

7.05 Trump predstavil smernice za ponovno odpiranje ZDA

Donald Trump je guvernerje zveznih držav ZDA obvestil, da so odločitve v njihovih rokah. FOTO: Mandel Ngan/AFP

6.00 Kdo se je odločil za nakup mask iz prtičkov?

6.00 V sredo 21 novih okužb, umrl ni nihče

Milijonom ljudi v južni Afriki zaradi omejitvenih ukrepov, uvedenih ob pandemiji novega koronavirusa, grozi lakota, so danes opozorili v organizaciji za človekove pravice Amnesty International. Ob tem so pozvali vlade, naj ljudem zagotovijo pomoč v hrani. Nekateri so se zatekli tudi h kriminalu. Iz Južne Afrike poročajo o plenjenju živilskih trgovin, oboroženi mladi, vpleteni v kazniva dejanja v Nigeriji, pa so trdili, da zaradi omejitvenih ukrepov niso mogli zaslužiti denarja za preživetje.Brazilski predsednikje odstavil zdravstvenega ministra. Zagovarjala sta različna stališče glede covida-19, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Bolsonaro je označil covid-19 za slabšo obliko gripe in pozval vse, naj se vrnejo k svojim vsakodnevnim opravilom. Zdravstveni minister pa je zagovarjal omejitev javnega življenja in družbeno distanciranje. STAIz Italije, prvega žarišča pandemije v Evropi, so prihajale in še prihajajo visoke številke, ki odražajo tamkajšnje smrtne žrtve, a se je, kot poroča Ansa, po ugotovitvah stroke doslej z virusom srečalo le okoli 10 odstotkov populacije. Predsednik Višjega medicinskega inštitutaje objavil, da v Italiji poteka raziskava prisotnosti protiteles ( napovedana je tudi v Sloveniji ). Ocene so za različne regije različne, a je se po dosedanjih ugotovitvah kar 90 odstotkov z virusom še ni srečalo.Prekuženost, ki bi omogočila varno vrnitev v normalno življenje, ostaja nizka. Cilj – okoli 80 odstotna prekuženost, ki bi omogočila imunost družbe – je zelo daleč. Italijani so sicer nazadnje evidentirali 106.607 bolnih, dnevni prirast okužb je bil 1.189, kar je mnogo manj kot na vrhuncu epidemije, manjša se tudi število bolnikov na intenzivni terapiji. Teh je še 2.936.V kitajskem mestu Wuhan, kjer je konec decembra izbruhnila pandemija, so popravili število smrtnih žrtev in ga zvišali za okoli 50 odstotkov. V zadnjem dnevu so dodali še 1290 smrtnih žrtev covida-19, skupno se je število mrtvih v Wuhanu povzpelo na 3869, na državni ravni pa na 4632.Oblasti so pojasnile, da so pri številnih smrtnih žrtvah narobe zaznali vzrok smrti ali pa so jih popolnoma spregledali pri sprejemu. Kot razloge navajajo, da so ljudje umrli na svojih domovih, zaradi prenapolnjenih bolnišnic in preobremenjenih zdravstvenih delavcev pa je prišlo do napak pri izpolnjevanju poročil, poročajo tuje tiskovne agencije. STAOrganizatorji priljubljenih rock festivalov na prostem v Nemčiji, Rock am Ring in Rock im Park, so odpovedali letošnji junijski izdaji, potem ko je vlada v sredo objavila, da razmišlja o podaljšanju prepovedi zbiranja na javnih dogodkih najmanj do konca avgusta. Že pred tem so odpovedali tudi poletni metal koncert Wacken Open Air. Rock am Ring je lani na dirkališče Nürburgring pritegnil 85.000, Rock im Park v drugem največjem bavarskem mestu pa 70.000 ljudi. STAAmeriški predsednikje v četrtek na novinarski konferenci predstavil smernice svoje vlade za postopno odpiranje ameriškega gospodarstva in odpravljanje ukrepov družbenega distanciranja, sprejetih zaradi pandemije novega koronavirusa. Guvernerje zveznih držav je obvestil, da so odločitve v njihovih rokah.Zavod za blagovne rezerve je s podjetjem Korez-Sorting Group pogodbo o nakupu zaščitnih mask, s katerimi na Koroškem, kjer so jih prejeli, niso zadovoljni in jih deloma niti ne bodo razdelili naprej, sklenil 30. marca v vrednosti 380 tisoč evrov. Gre za 500 tisoč kosov mask, in sicer za štirislojne airlaid maske. Za vsako je zavod plačal 76 centov. Iz enakega materiala pa naj bi jim maske dostavilo tudi podjetje Zaščita Lukač, in sicer 600.000 mask za 480.000 evrov. Torej 80 centov za kos.Po najnovejših, včeraj objavljenih vladnih podatkih je bilo v sredo do 24. ure na območju Slovenije 21 novih okužb, testiranj je bilo 1023. Novih smrtnih primerov ni bilo, tragična statistika izgubljenih življenj zaradi pandemije v Sloveniji ostaja pri številu 61. V veliki večini gre za stanovalce domov za starejše občane.Hospitaliziranih bolnikov je bilo včeraj 99, od tega na intenzivni negi 31, kar je manj od dneva pred tem, ko jih je bilo 34. Iz bolnišnic so včeraj odpustili devet ljudi. Vseh do včeraj potrjenih okužb je bilo sicer 1268, vseh testiranj pa 38.137.