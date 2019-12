V Italiji se je izkrcalo 159 migrantov

Ladja Ocean Viking s 159 migranti na krovu je v ponedeljek zvečer prispela v pristanišče v italijanskem Tarantu, kjer so se migranti že izkrcali, sta po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili nevladni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja.Ladja, ki jo upravljata organizaciji, je v petek 112 migrantov rešila približno 60 kilometrov od libijske obale. Še 50 pa jih je rešila v soboto v območju, v katerem so sicer za reševanje pristojne malteške oblasti. Že v nedeljo so morali zaradi zdravstvenih težav z ladje evakuirati žensko, poleg nje pa sta ladjo zapustila še njena sestra in 18-mesečni otrok.Kljub hladnemu vremenu se migranti vseeno odločajo za pot iz Libije proti Evropi. Večinoma morajo za izkrcanje v Italiji ali Malti nekaj dni čakati na morju.Nekdanji notranji ministerje bil zaradi izkrcanja migrantov v Tarantu kritičen do italijanske vlade, v kateri sta populistično Gibanje pet zvezd in levosredinska Demokratska stranka. Nova vlada ima sicer precej blažjo migracijsko politiko od Salvinija.