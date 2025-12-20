V Italiji v veliki raciji zaradi povezav s trgovino z mamili pridržali 384 ljudi

V obsežni operaciji proti trgovini z mamili, ki jo je italijanska policija izvedla v več mestih, je bilo pridržanih 384 ljudi. V okviru akcije so policisti po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa izvedli tudi »ciljno usmerjene nadzore v prodajalnah z izdelki iz konoplje«.

Policisti so preiskali več kot 300 prodajaln, v treh različnih mestih so jih pet tudi prisilno zaprli. Aretirane so bile tri osebe, 141 ljudi, večinoma lastnikov ali upravljavcev trgovin, pa je bilo kazensko ovadenih. Zasegli so skoraj 300 kilogramov kanabinoidov, ki po prvih analizah kažejo lastnosti prepovedanih drog, navaja Ansa.

Policisti so identificirali tudi več uporabniških računov na družbenih omrežjih, ki naj bi jih odstranili z odobritvijo pristojnih pravosodnih organov.