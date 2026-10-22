V Italiji vre od Lombardije do Sicilije. Konec tedna so najbolj odmevale milanske demonstracije, ki so jih zasenčili nasilni izgredi. Manj pozornosti so pritegnili protesti prevoznikov, ki na drugem koncu Apeninskega polotoka bijejo plat zvona zaradi visokih cen goriva. Toda posledice njihovih cestnih blokad so vse bolj občutne tudi v drugih delih države, ne le na jugu, žarišču njihovega nezadovoljstva. V Italiji, kjer po cestah poteka več kot devet desetin kopenskega prevoza blaga, blokade prometnic in logističnih središč že več dni otežujejo preskrbo s hrano. V trgovinah na jugu primanjkuje živil, trgovci iz okolice Cosenze so, denimo, v torek poročali, da jim je zmanjkalo jajc in moke. Zaradi zamud pri dobavi surovin so v podjetju Rummo ustavili proizvodnjo testenin, delo v sedmih ...