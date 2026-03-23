V Italiji vzporedni rezultati kažejo na poraz Giorgie Meloni

Italijani naj bi na referendumu zavrnili polemično pravosodno reformo, kažejo vzporedni rezultati. Po podatkih družbe YouTrend za Sky TG24 je za glasovalo 51,5 odstotka, proti pa 48,5 odstotka volivcev. Rahlo prednost taboru proti so namerili tudi merilci javnega mnenja za nacionalno televizijo Rai in komercialno La7. Izid je tako tesen, da bo na dokončno sliko treba počakati do končnega štetja glasov, a če se bodo napovedi vzporednih meritev potrdile, bo to prvi odmevnejši poraz desničarske predsednice vlade Giorgie Meloni.

Koalicijske stranke so reformo predstavljale kot korak k sodobnejšemu, bolj meritokratskemu in odgovornemu pravosodnemu sistemu, razbremenjenemu političnih vplivov. Opozicija in dobršen del pravne stroke pa so bili plat zvona, da predlagane spremembe spodkopavajo sistema zavor in ravnovesij.

Zaradi svoje tehnične narave je bila reforma za večino težko razumljiva, zato je, kot ocenjujejo analitiki, pomembno vlogo pri odločanju igral odnos do vlade. Nekateri so referendum razumeli kot plebiscit o Giorgii Meloni oziroma kot test pred rednimi parlamentarnimi volitvami, predvidenimi prihodnje leto. Na kampanjo je vplivalo tudi zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu, s tem povezani pritiski na življenjske stroške ter vse pogostejše odpiranje vprašanja ideološke in politične bližine Giorgie Meloni z republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom.

Reforma, ki je posegala v sedem ustavnih členov, je predvidevala ločitev karier sodnikov in tožilcev, pri čemer so bili prehodi med obema funkcijama že doslej redki in omejeni. Prinašala je tudi spremembe v organizaciji in upravljanju sodstva, zlasti preoblikovanje Visokega sodnega sveta (CSM), organa, ki odloča o karierah sodnikov in državnih tožilcev. Namesto enotnega telesa bi uvedla več ločenih organov: enega za sodnike, drugega za tožilce in novo disciplinsko sodišče. Spremenil bi se tudi način izbire članov, saj bi bili ti namesto z volitvami izbrani z žrebom — deloma s seznama, ki bi ga oblikoval parlament, deloma med vsemi kvalificiranimi sodniki in tožilci. Kritiki so opozarjali, da bi takšna ureditev lahko oslabila enotnost in avtonomijo sodstva ter povečala vpliv politike na njegovo delovanje.

Udeležba na referendumu, ki se je začel v nedeljo in končal danes ob 15. uri, je bila višja od pričakovanj in se je približala 60 odstotkom. Kvorum za razliko od razveljavitvenih referendumov ni potreben.

