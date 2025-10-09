V Italiji za nošenje burke do 3000 evrov kazni

Italijanska stranka Bratje Italije premierke Giorgie Meloni je v sredo vložila predlog zakona, s katerim želijo prepovedati popolno zakrivanje telesa in obraza oziroma nošenje burk in nikabov na javnih mestih, poroča Politico. Ukrep je del zakona proti »islamskemu separatizmu«.

»Verska svoboda je sveta, a jo je treba izvajati na odprtem, s polnim spoštovanjem do naše ustave in načel italijanske države,« je na družbenem omrežju facebook v sredo zapisal eden od pobudnikov nove zakonodaje, poslanec in državni sekretar na pravosodnem ministrstvu Andrea Delmastro.

Burka je muslimansko oblačilo, ki telo zakrije od glave do peta, tudi predel oči je zakrit s tančico. FOTO: Reuters

Predlog zakona so predlagatelji v sredo vložili v spodnji dom parlamenta v Rimu. Če bo zakon sprejet, bo na vseh javnih mestih, vključno s šolami, delovnimi mesti in trgovinami, prepovedano nošenje oblačil, ki v celoti zakrivajo telo in obraz. Mednje spadajo tudi muslimanska burka in nikab. Burka je oblačilo, ki žensko v celoti zakriva, predel oči pa je zakrit s tančico. Nikab ima predel oči odprt.

Tisti, ki bodo zakon prekršili, bodo dobili denarno kazen v višini od 300 do 3000 evrov.

»V Italiji sprejemamo zakone na podlagi specifičnih vrednot«

Predlog je del zakona o t. i. kulturnem separatizmu, ki ga desna stranka Melonijeve povezuje z islamom. »Zakon rešuje problematiko financiranja mošej ter preprečevanja in prepovedi nošenja oblačil, ki zakrivajo celoten obraz. Zakon se prav tako osredotoča na zakonodajo glede prisilne poroke. V Italiji sprejemamo zakone na podlagi specifičnih vrednot,« je v sredo na tiskovni konferenci dejala poslanka Bratov Italije Sara Kelany. Dodala je, da je nov predlog zakona potreben, za boj proti »ustvarjanju enklav in vzporednih družb, v katerih se izvaja šeriatsko pravo in ne italijanski pravni sistem, in kjer uspeva islamski fundamentalizem«.

Zakon proti islamskem separatizmu vključuje višje kazni za primere prisilne poroke in strožje zahteve za verske skupine, ki jih italijanska država uradno ne priznava, glede financiranja iz tujine.

Giorgia Meloni je del italijanske stranke Bratje Italije. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Delmastro je dejal, da so se pri snovanju predloga zakona zgledovali po Franciji, prvi evropski državi, ki je leta 2011 uvedla popolno prepoved burk. Delno ali popolno prepoved islamskih oblačil, ki popolnoma zakrivajo telo in obraz, je odtlej uvedlo več evropskih držav, tudi Belgija, Danska, Švica in Avstrija.

Italija sicer že ima zakon iz leta 1975, ki prepoveduje popolno zakrivanje obraza v javnih prostorih, a ne omenja specifično burk in nikabov. Italijanska islamska skupnost se na predlog zakona še ni odzvala.