V Italiji za nošenje burke do 3000 evrov kazni

Italijanska stranka Bratje Italije premierke Giorgie Meloni je v sredo vložila predlog zakona, s katerim želijo prepovedati popolno zakrivanje telesa in obraza oziroma nošenje burk in nikabov na javnih mestih, poroča Politico. Ukrep je del zakona proti »islamskemu separatizmu«.
»Verska svoboda je sveta, a jo je treba izvajati na odprtem, s polnim spoštovanjem do naše ustave in načel italijanske države,« je na družbenem omrežju facebook v sredo zapisal eden od pobudnikov nove zakonodaje, poslanec in državni sekretar na pravosodnem ministrstvu Andrea Delmastro.
Tisti, ki bodo zakon prekršili, bodo dobili denarno kazen v višini od 300 do 3000 evrov.
Predlog je del zakona o t. i. kulturnem separatizmu, ki ga desna stranka Melonijeve povezuje z islamom. »Zakon rešuje problematiko financiranja mošej ter preprečevanja in prepovedi nošenja oblačil, ki zakrivajo celoten obraz. Zakon se prav tako osredotoča na zakonodajo glede prisilne poroke. V Italiji sprejemamo zakone na podlagi specifičnih vrednot,« je v sredo na tiskovni konferenci dejala poslanka Bratov Italije Sara Kelany. Dodala je, da je nov predlog zakona potreben, za boj proti »ustvarjanju enklav in vzporednih družb, v katerih se izvaja šeriatsko pravo in ne italijanski pravni sistem, in kjer uspeva islamski fundamentalizem«.
Zakon proti islamskem separatizmu vključuje višje kazni za primere prisilne poroke in strožje zahteve za verske skupine, ki jih italijanska država uradno ne priznava, glede financiranja iz tujine.
Delmastro je dejal, da so se pri snovanju predloga zakona zgledovali po Franciji, prvi evropski državi, ki je leta 2011 uvedla popolno prepoved burk. Delno ali popolno prepoved islamskih oblačil, ki popolnoma zakrivajo telo in obraz, je odtlej uvedlo več evropskih držav, tudi Belgija, Danska, Švica in Avstrija.
Italija sicer že ima zakon iz leta 1975, ki prepoveduje popolno zakrivanje obraza v javnih prostorih, a ne omenja specifično burk in nikabov. Italijanska islamska skupnost se na predlog zakona še ni odzvala.
