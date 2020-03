V Italiji že 148 smrti, število okužb ob mejah Slovenije še v vzponu

Motiv iz San Fiorana. FOTO: Marzio Toniolo/Reuters

Hrvaška razglasila nevarnost epidemije

FOTO: Piero Cruciatti/AFP

Italija ostaja v primežu koronavirusa oziroma bolezni covid-19. Potrdili so dve okužbi v regiji Valle d'Aosta, še zadnji med regijami v državi, v kateri doslej okužb niso zaznali, znova pa se je dvignila tragična italijanska statistika smrti zaradi epidemije.Italijanska civilna zaščita je ob 18. uri objavila, da je število umrlih naraslo na 148, kar je 41 več od včerajšnjih 107. V intenzivni terapiji je 351 bolnikov. V Italiji umira največ ljudi za tistimi na Kitajskem oziroma je nekako izenačena z Iranom, od koder pa ob uradnih prihajajo tudi drugi podatki o smrti. Doslej evidentiranih okužb v Italiji je 3.858.Ob slovenski meji, v Furlaniji - Julijski krajini, se je število okužb s koronavirusom z včerajšnjih 18 povzpelo na 22. Kot piše portal Il Piccolo, so vse štiri nove primere odkrili na območju Vidma. Po pet okuženih je v Trstu in Gorici.Štirje med okuženimi so hospitalizirani, v izolaciji pa je kar 249 ljudi. Ob tistih, ki so bili pozitivni, so opravili še 369 tistih, pri katerih so bili rezultati negativni. Med hospitaliziranimi je tudi , deželni svetnik Furlanije-Julijske krajine in deželni tajnik stranke Slovenska skupnost. Po neuradnih podatkih je prišel v stik z virusom v Trevisu, kjer je stopil na letalo za Apulijo.Hrvaški minister za zdravjeje objavil, da za celotno Hrvaško velja nevarnost epidemije. Portal Index poroča, da gre za administrativno potezo, ki bo oblasti omogočila širšo mobilizacijo ljudi v zdravstvu, njihovo prerazporejanje, enako velja za potrebna sredstva.Pozitivno glede Hrvaške je, da danes ne poročajo o novih okužbah. Tamkajšnjih deset okuženih je po podatkih iz zagrebške infekcijske bolnišnice dr. Frana Mihaljevića v stabilnem zdravstvenem stanju. Minister je poudaril, da v državi zaenkrat ne razmišljajo o zaprtju šol.V Bosni in Hercegovini so prvi primer okužbe potrdili pri Banjalučanu, ki je delal v Italiji, konec februarja pa se je vrnil domov. Imel je le rahlo povišano temperaturo. Nahaja se v izolaciji v Univerzitetnem kliničnem centru Republike Srbske.V Avstriji se je število okužb z včerajšnjih 27 povzpela za deset novih. Na Dunaju jih je 16, v Spodnji Avstriji 12, na Avstrijskem Štajerskem 4, Tirolskem 2 in na Salzburškem 3. Smrtnega primera v Avstriji še ni bilo. Madžarska ostaja pri dveh okužbah, odkritih včeraj.