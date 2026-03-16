V izbruhu meningitisa umrla dva mlada

Po izbruhu bakterijskega meningitisa na jugovzhodu Anglije sta umrli dve osebi, stari od 18 do 21 let, ena izmed njiju je študirala na Univerzi v Kentu. Še enajst ljudi v Canterburyju je zaradi hudega meningitisa hospitaliziranih, poroča BBC. Večina hospitaliziranih je starih od 18 do 21 let, več jih je tudi študentov univerze.

Britanska agencija za zdravstveno varnost je o nevarnosti okužbe že obvestila več kot 30.000 študentov, osebje univerze in njihove družine.

Meningitis je okužba zaščitnih membran, ki obdajajo možgane in hrbtenjačo, in je lahko smrtna, če se ne zdravi takoj. Simptomi meningitisa vključujejo visoko temperaturo, hladne roke in noge, bruhanje, zmedenost, hitro dihanje, bolečine v mišicah in sklepih, bledo, lisasto ali madežasto kožo, pike ali izpuščaj, glavobol, otrdel vrat, občutljivost na svetlobo, zaspanost in krče.

Študentom na območju Canterburyja in zaposlenim v nekaterih blokih študentskega kampusa preventivno delijo antibiotike, specifičen sev bolezni pa še ni bil ugotovljen, poroča BBC.

Izbruh nalezljive bolezni je domnevno povezan z družabnim dogodkom, strokovnjaki agencije za zdravstveno varnost pa si prizadevajo ugotoviti pretekle stike okuženih. Trish Mannes, regionalna namestnica direktorja agencije, je za BBC navedla, da študenti simptome »zlahka zamenjajo z drugimi boleznimi, kot sta hud prehlad oziroma gripa, ali pa jih imajo celo za mačka«.