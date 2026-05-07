V izraelskem napadu na Gazo ubit sin glavnega pogajalca Hamasa

Sin glavnega pogajalca palestinskega islamističnega gibanja Hamas Halila al Haje je podlegel poškodbam, ki jih je utrpel v sredinem izraelskem napadu na Gazo, je danes sporočil Hamas. Pri tem je izrazil mnenje, da gre pri smrti za nadaljevanje izraelskega pritiska na vodstvo gibanja in njegovo pogajalsko delegacijo.

Triindvajsetletni Azam Halil al Haja, sin visokega uradnika Hamasa Halila al Haje, je umrl po izraelskem napadu na mesto Gaza, v katerem je bila ubita še ena oseba, še deset pa ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hamas je njegovo smrt uvrstil »v okvir poskusov izvajanja pritiska na vodstvo odpora in njegovo pogajalsko delegacijo, potem ko okupatorju ni uspelo vsiliti svojih pogojev ali doseči napovedanih ciljev«.

Glavni pogajalec Hamasa Halil al Haja (na arhivski fotografiji) je v izraelskih napadih izgubil že štiri od sedmih sinov. FOTO: Yamam Al Shaar/Reuters

Azam je po navedbah Hamasovega vira že četrti od sedmih sinov al Haje, ki so bili ubiti v izraelskih napadih. Dva sta bila ubita še pred izbruhom vojne v Gazi oktobra 2023, tretji pa v izraelskem napadu na voditelje Hamasa v Dohi septembra lani.

Izraelska vojska kljub krhki prekinitvi ognja, ki velja od 10. oktobra lani, še naprej izvaja napade na Gazo. Po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje je bilo od začetka prekinitve ognja ubitih najmanj 846 Palestincev.