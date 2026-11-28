V izraelskem zračnem napadu na kliniko organizacije Zdravniki brez meja (MSF) v mestu Gaza sta bila ubita dva njena zaposlena, je po poročanju BBC sporočila organizacija. Izraelska vojska trdi, da sta bila moška pripadnika Hamasa, ki sta v kliniki opravljala varnostno službo.

MSF je sporočil, da je bil napad neposredno usmerjen v eno od njegovih klinik, katere lokacija je bila znana izraelski vojski. Organizacija je navedla, da sta bila ubita varnostnika, in izrazila »globoko žalost in ogorčenje«. Po najnovejših podatkih je bilo v Gazi od začetka vojne ubitih že 17 zaposlenih MSF.

»Naši objekti so bili jasno označeni z logotipi MSF, njihova lokacija pa je bila posredovana izraelski vojski in ji je bila znana,« so sporočili.

Izraelske obrambne sile (IDF) so navedle, da sta bila ubita Ahmed Sufyan Muhammad Ali Abu Hasira in Moaz Yousef Alitsbach »terorista iz vojaškega krila Hamasa«. Po navedbah IDF napad ni bil usmerjen proti bolnišnici in ni poškodoval zdravstvene infrastrukture.

Izraelska vojska je še sporočila, da sta moška načrtovala napade na izraelske civiliste in vojake ter da je pred napadom sprejela ukrepe za zmanjšanje nevarnosti za civiliste. Obenem je Hamas obtožila, da se »vključuje v mednarodne organizacije«.

WHO: Napadi na zdravstvene delavce so nesprejemljivi

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebrejesus je obsodil napad na zdravstvene ustanove in zdravstvene delavce v Gazi. »Tisti, ki tvegajo življenje, da bi reševali druge, morajo biti zaščiteni, ne napadeni,« je zapisal na omrežju X.

Nasilje v Gazi se nadaljuje kljub prekinitvi ognja, ki sta jo Izrael in Hamas ob posredovanju ZDA dosegla oktobra lani. Izraelski napadi na območjih pod nadzorom Hamasa se nadaljujejo skoraj vsak dan.

Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi, ki ga vodi Hamas, je bilo v zadnjih 13 mesecih ubitih najmanj 1705 ljudi. Združeni narodi njegove podatke ocenjujejo kot zanesljive.

Humanitarne razmere ostajajo zelo težke. Močno deževje je v začetku meseca povzročilo poplave in poškodovalo več deset tisoč zatočišč za razseljene prebivalce. ZN in humanitarne organizacije Izrael pozivajo k dovoljenju za večji vnos pomoči, med drugim šotorov, grelnikov, vodnih črpalk, cepiv in zdravil.

Vojna se je začela po napadu Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023, v katerem je bilo po izraelskih podatkih ubitih okoli 1200 ljudi, 251 pa zajetih kot talci. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od začetka izraelskih napadov na območju ubitih več kot 74.770 ljudi.