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    Svet

    V izraelskih napadih na jugu Libanona ubiti pripadniki libanonske vojske

    Ubita sta bila častnika in vojak. Izraelska vojska je sporočila, da je libanonsko vojaško vozilo napadla po pomoti in da poteka preiskava incidenta.
    Libanonska vojska je v objavi na omrežju X navedla, da je bilo v izraelskem napadu na vojaško vozilo na cesti med mestoma Hardali in Nabatija na jugu države ubitih več vojakov. Na fotografiji pogled na Nabatijo. FOTO Stringer/Reuters
    Galerija
    Libanonska vojska je v objavi na omrežju X navedla, da je bilo v izraelskem napadu na vojaško vozilo na cesti med mestoma Hardali in Nabatija na jugu države ubitih več vojakov. Na fotografiji pogled na Nabatijo. FOTO Stringer/Reuters
    STA
    6. 6. 2026 | 16:17
    3:15
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    V izraelskem napadu na vojaško vozilo na jugu Libanona so bili ubiti trije pripadniki libanonske vojske, in sicer dva častnika in vojak, je danes v izjavi potrdila libanonska vojska. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je vozilo vojakov napadla po pomoti in da poteka preiskava incidenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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    Izraelska vojska zasedla strateško pomembno trdnjavo na jugu Libanona

    Libanonska vojska je v objavi na omrežju X navedla, da je bilo v izraelskem napadu na vojaško vozilo na cesti med mestoma Hardali in Nabatija na jugu države ubitih več vojakov. Pozneje je v izjavi sporočila, da so bili ubiti trije pripadniki libanonskih sil, in sicer dva častnika in vojak.

    Libanonski predsednik Joseph Aoun je po navedbah AFP smrtonosni napad označil za »očitno kršitev libanonske suverenosti ... kljub prizadevanjem Libanona v washingtonskih pogajanjih, da bi končal nadaljnjo izraelsko agresijo«.

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    Podaljšano premirje med Izraelom in Libanonom

    Izraelska vojska je v izjavi pojasnila, da je šlo za pomoto, saj da tarča napada niso bile libanonske sile, temveč borci šiitskega gibanja Hezbolah. Zapisala je, da je do operacije, v kateri so umrli libanonski vojaki, prišlo potem, ko so bile izraelske sile na tem območju tarča streljanja. Preiskava incidenta že poteka, je dodala vojska.

    Hezbolah je sporočil, da gre za »nagnusen zločin«, libanonske oblasti pa je ob tem obtožil, da svojo državo »s popolno predajo sovražnikovim zahtevam v Washingtonu« izpostavljajo prelivanju krvi, poroča AFP.

    Izrael še naprej izvaja napade na jugu Libanona kljub dogovoru o prekinitvi ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Ta je sicer pogojen s popolno prekinitvijo napadov gibanja Hezbolah na Izrael in z umikom njegovih borcev iz južnega Libanona. Hezbolah je v četrtek dogovor zavrnil in zahteval popoln umik izraelskih sil iz Libanona, vlado v Bejrutu pa pozval, naj prekine neposredna pogajanja z Izraelci.

    Izrael še naprej izvaja napade na jugu Libanona kljub dogovoru o prekinitvi ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Na fotografiji dim nad Mardžajunom v Libanonu. FOTO: Stringer/Reuters
    Izrael še naprej izvaja napade na jugu Libanona kljub dogovoru o prekinitvi ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Na fotografiji dim nad Mardžajunom v Libanonu. FOTO: Stringer/Reuters

    Iranski zunanji minister Abas Aragči se je medtem danes odzval na kritike Aouna in njegove obtožbe o domnevnem iranskem vmešavanju v libanonske zadeve.

    Kot je Aragči zapisal na omrežju X, bi po Auonovih izjavah lahko sklepali, da je Iran in ne Izrael tisti, ki je zasedel petino Libanona in razselil četrtino prebivalstva države, ki jo vsakodnevno bombardira. »Rešite Libanon pred njegovim resničnim sovražnikom, gospod predsednik,« je dodal.

    Aoun je pred tem v petek v intervjuju za ameriško televizijo CNN, ki bo v celoti objavljen v ponedeljek, obtožil Iran, da se vmešava v njegovo državo in jo uporablja kot orodje v konfliktu z ZDA in Izraelom.

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