Trije mrtvi v izraelskih napadih na Libanon

Izraelska vojska je danes kljub dogovoru o prekinitvi ognja izvedla nove napade na Libanon. Kot je pojasnila, je ciljala pripadnike šiitskega gibanja Hezbolah. Po navedbah libanonskega zdravstvenega ministrstva so napadi terjali tri smrtne žrtve.

Po poročanju libanonskih medijev je izraelska vojska z dronom napadla vozilo približno deset kilometrov od mesta Sidon. Napade na območju je potrdil tudi Izrael, ki trdi, da je ciljal »več teroristov Hezbolaha«, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Smrtonosni napadi so se zgodili po včerajšnjem izraelskem napadu na južni Libanon, v katerem je bila ena oseba ubita, dve pa ranjeni. Med januarjem in koncem novembra so izraelske sile izvedle skoraj 1600 napadov po Libanonu, poroča Al Jazeera.

Po podatkih ZN je bilo od začetka premirja v izraelskih napadih na Libanon ubitih vsaj 127 civilistov. FOTO: Mahmoud Zayyat/Afp

Napetosti med Izraelom in Hezbolahom so še vedno zaostrene, saj Izrael ob podpori ZDA pritiska za njegovo popolno razorožitev. Kljub prekinitvi ognja, ki sta jo po letu dni medsebojnih napadov sprti strani sklenili novembra lani, Izrael izvaja skoraj vsakodnevne napade na Hezbolah, ki mu očita ponovno oboroževanje.

Dogovor o prekinitvi ognja sicer predvideva tudi umik izraelskih sil z juga Libanona, a so te še vedno prisotne na petih območjih.

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je medtem danes na obisku v Libanonu napovedal, da namerava Italija ohraniti prisotnost v državi tudi po umiku tamkajšnjih mirovnih sil ZN Unifil, ki je predviden po 31. decembru prihodnje leto.

»Tudi po odhodu mirovnih sil Unifil bo Italija nadaljevala s svojim delom, odločno podpirala mednarodno prisotnost in razvoj zmogljivosti libanonskih oboroženih sil,« dejal Crosetto. Na vprašanje agencije AFP, ali to pomeni, da Italija želi ohraniti vojaško prisotnost v državi, je tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva to tudi potrdil.

Italija sicer v misiji Unifil sodeluje s 1099 vojaki in je po številu sil v misiji na drugem mestu, tik za Indonezijo.