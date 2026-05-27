    Izrael silovito nad Libanon, ubili tudi vodjo vojaškega krila Hamasa

    V napadu je bilo več kot 30 žrtev. Reševalci so med ruševinami hiš, ki so jih uničili izraelski napadi v Mašghari, iskali preživele.
    Netanjahu je na torkovi seji varnostnega kabineta dejal, da Izrael »poglablja operacijo v Libanonu«. FOTO: Kawnat Haju/AFP
    R. I., STA
    27. 5. 2026 | 07:39
    27. 5. 2026 | 08:52
    V obsežnem valu izraelskih napadov na južni in vzhodni Libanon je bilo po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje v torek ubitih najmanj 31 ljudi, med njimi najmanj štirje otroci in tri ženske, še 40 ljudi je bilo ranjenih, poročata BBC in francoska tiskovna agencija AFP. Napadi so sledili napovedi izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja o okrepitvi vojaških operacij proti proiranskemu gibanju Hezbolah.

    Izraelska vojska je sporočila, da je zadela več kot sto infrastrukturnih objektov Hezbolaha in njegovih borcev. Šlo naj bi za eno od noči najintenzivnejših napadov od začetka prekinitve ognja, ki so jo s posredovanjem ZDA sklenili sredi aprila. Premirje sta obe strani že večkrat kršili, kar ogroža zapletena pogajanja o koncu vojne med ZDA, Izraelom in Iranom. 

    Kot poroča Al Džazira, bo Trump danes v Beli hiši sklical nenačrtovano sejo kabineta, medtem ko potekajo diplomatska prizadevanja za končanje vojne z Iranom.

    V sredo zgodaj zjutraj so se na severu Izraela oglasile sirene, potem ko je bil iz Libanona proti Izraelu izstreljen izstrelek, je sporočila izraelska vojska. Padel je na odprto območje, o poškodovanih pa ne poročajo.

    Netanjahu je na torkovi seji varnostnega kabineta dejal, da Izrael »poglablja operacijo v Libanonu«. Izraelske obrambne sile po njegovih besedah delujejo z velikimi silami na terenu in zavzemajo dominantne položaje, obenem pa utrjujejo »varnostno območje«, da bi zaščitile skupnosti na severu Izraela pred napadi Hezbolaha.

    Izrael ubil vodjo vojaškega krila Hamasa

    Izraelski obrambni minister Izrael Kac je sporočil, da je izraelska vojska v torkovem napadu v Gazi ubila Mohameda Odeha, novega poveljnika vojaškega krila Hamasa. Hamas njegove smrti za zdaj ni potrdil, poroča AFP.

    Kac je na omrežju X zapisal, da so izraelske sile »eliminirale« poveljnika oboroženega krila Hamasa v Gazi, ter dodal, da bo Izrael nadaljeval napade na vse, ki so sodelovali pri napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. Podobno sta v skupni izjavi sporočila tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu in Kac, ki sta Odeha označila za enega od arhitektov napada.

    V napadu Hamasa 7. oktobra 2023 je bilo ubitih približno 1200 ljudi. V izraelskih povračilnih napadih in ofenzivi v Gazi je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 72.800 ljudi. Po izraelskih navedbah je Odeh nasledil Ezedina al Hadada, ki je bil v izraelskem napadu ubit 15. maja.

    Izrael širi kopenske operacije

    Izraelski zračni in topniški napadi se nadaljujejo vsak dan, zlasti na jugu Libanona, medtem ko Hezbolah proti skupnostim na severu Izraela in izraelskim enotam, ki zasedajo dele južnega Libanona, izstreljuje rakete in brezpilotnike.

    Po poročanju lokalnih medijev so zračni napadi zadeli vas Mašhara v dolini Beka in Burdž al Šamali na jugu Libanona. Libanonska tiskovna agencija NNA je poročala tudi, da je bila v enem od napadov močno poškodovana javna bolnišnica.

    Izraelska vojska je v torek izdala opozorila o evakuaciji za najmanj 50 mest in vasi na jugu in vzhodu Libanona. Hezbolah pa je sporočil, da se je spopadel z izraelskimi enotami, ki so vdrle v mesto Zavtar al Šarki.

    Izraelska vojska je medtem naznanila, da širi kopenske operacije v Libanonu. Izraelski vojaški uradnik je za AFP povedal, da so operacije na jugu Libanona razširili prek tako imenovane rumene črte. Ta je del varovalnega pasu, ki ga je vzpostavil Izrael in sega od pet do deset kilometrov v notranjost južnega Libanona. Ločena je od tako imenovane modre črte, ki so jo zarisali Združeni narodi in predstavlja dejansko mejo med državama.

    Napadi tudi v bližini skoraj 900 let stare utrdbe

    Po navedbah libanonskih državnih medijev so nekateri napadi zadeli območje v bližini gradu Beaufort, skoraj 900 let stare utrdbe, ki jo Unesco opisuje kot enega najbolje ohranjenih primerov srednjeveških gradov v regiji.

    V ponedeljkovi videoposlanici je Netanjahu dejal, da bo Izrael povečal število in intenzivnost napadov na Hezbolah kot odgovor na napade te šiitske muslimanske skupine, ki jo podpira Iran, vključno z napadi z brezpilotniki z optičnimi vlakni, ki se lahko izognejo izraelski obrambi.

    Napovedal je »uničujoč udarec«, kar je povzročilo paniko v južnih predmestjih Bejruta, oporišču Hezbolaha, kjer so prebivalci po izjavi začeli zapuščati območje. Ulice so napolnili tisoči avtomobilov z družinami, ki so poskušale pobegniti na varno.

    Čeprav so napadi prizanesli prestolnici, so izraelska vojaška letala ves večer in zgodaj v torek izvajala napade po Libanonu. BBC je naštel več deset napadov na skoraj 50 lokacijah.

    Iz ruševin rešili sedemletnega Mohameda

    V ponedeljek zvečer sta bila v napadu na dom v južnem mestu Arab Salim ubita moški in njegova žena, še dve osebi pa sta bili ubiti v vasi Kauthariyet El Rez, poroča NNA. V Mašhari je bilo ponoči uničenih več domov; iz ruševin so po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje izvlekli trupla 11 ljudi, med njimi ženske in dveh otrok, še 15 ljudi je bilo ranjenih.

    Med ranjenimi je bil tudi sedemletni Mohamed, ki je spal v svoji postelji, ko je izstrelek zadel njegov dom ter ubil njegovega očeta in dve sestri. Reševalci so ga ponoči potegnili izpod ruševin, iz bolniške postelje pa je za BBC povedal, da se je zbudil v temi in se ni mogel premakniti.

    Mesto duhov

    BBC poroča, da Mašhara po napadih deluje kot mesto duhov, z uničenimi hišami in trgovinami. Izraelska vojska je objavila posnetke iz zraka iz Mašhare, o katerih trdi, da prikazujejo napade na infrastrukturne objekte Hezbolaha, kjer naj bi bila zaznana »teroristična dejavnost«. Sporočila je tudi, da je ponoči zadela več kot 90 skladišč orožja, poveljniških centrov, opazovalnic in drugih infrastrukturnih objektov, ki jih Hezbolah uporablja na jugu Libanona.

    Hezbolah je medtem sporočil, da je napadel tri vojašnice in vojaško postojanko na severu Izraela »kot odgovor na izraelsko kršitev premirja«.

    Netanjahujev ukaz za okrepitev napadov je sledil sporočilu izraelske vojske, da je bil v nedeljo v spopadih na jugu Libanona ubit vojak. S tem se je število izraelskih vojaških izgub zaradi Hezbolahovih napadov od začetka konflikta 2. marca povečalo na 23, poleg tega je bil ubit še en civilni pogodbenik.

    Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelske napade na Iran. Od takrat je bilo v Libanonu po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje ubitih več kot 3100 ljudi. 

