V Izraelu dosegli dogovor o vladi narodne enotnosti

Izraelski premier Benjamin Netanjahu in njegov tekmec, vodja Modre in bele stranke Beni Ganc sta danes podpisala dogovor o oblikovanju vlade narodne enotnosti, sta strani sporočili v skupni izjavi. S tem so končali najdaljšo politično krizo v zgodovini države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Po 17 mesecih začasne vlade in treh parlamentarnih volitvah ter koalicijskih pogajanjih sta Netanjahujeva desna stranka Likud ter Gančeve sredinska Modra in bela stranka danes sporočili, da sta Netanjahu in Ganc podpisala dogovor o oblikovanju »krizne vlade narodne enotnosti«. Dokument sta podpisala kmalu zatem, ko sta stranki sporočili, da se bosta njuna voditelja danes znova sestala.



Po njunem današnjem prvem srečanju so namreč zgodaj popoldne sporočili, da dogovora ni bilo in da bodo prizadevanja nadaljevali po torkovem dnevu spomina na holokavst.



Po poročanju izraelskih medijev naj bi bilo jabolko spora v pogajanjih imenovanje sodnikov. V Izraelu sodnike imenuje devetčlanski odbor, v katerem so vrhovni sodniki, dva ministra in dva poslanca. Strani naj se ne bi mogli dogovoriti glede imenovanja enega od poslancev v odbor.



Izrael vodi začasna vlada premierja Netanjahuja od konca leta 2018. Tudi na tretjih predčasnih volitvah 2. marca letos nobena stranka ni dobila večine v parlamentu. Čeprav so Ganc in njegova Modra in bela stranka v kampanji trdili, da z Netanjahujem ne bodo oblikovali vlade, si je nato Ganc sredi marca premislil in dejal, da bo z njim skušal oblikovati vlado v luči krize zaradi novega koronavirusa, ki je v državi doslej zahteval 173 življenj, potrdili pa so 13.654 primerov okužbe, in da bi se izognili še enim volitvam.



Njegova prizadevanja za oblikovanje koalicije z Netanjahujem, ki naj bi mu maja sodili zaradi korupcije, so razdelila Gančevo stranko.