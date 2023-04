V Izraelu na protestih proti pravosodni reformi več kot 450.000 ljudi

V Izraelu so se v soboto zvečer kljub začasni ustavitvi sprejemanja sporne pravosodne reforme nadaljevali protesti. Nasprotniki reforme so se zbrali v več izraelskih mestih, največji shod pa je bil v Tel Avivu, kjer je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa protestiralo 170.000 ljudi, med njimi tudi opozicijski voditelj Jair Lapid.

Na protestih so izbruhnili posamezni spopadi med demonstranti in policijo, policisti pa so nekaj demonstrantov aretirali. Policija v Tel Avivu je proti protestnikom uporabila vodni top.

Nekateri protestniki so mahali z izraelskimi zastavami ali držali transparente z napisi Demokracija je močnejša od te vlade. »Netanjahujev poskus, da bi uspaval protestnike, ni uspel,« so sporočili organizatorji protestov. Napovedali so, da bodo ljudje na ulicah vztrajali, dokler ne bodo zagotovili, da bo Izrael demokratična država.

Izrael podobni množični protesti zaradi sporne pravosodne reforme pretresejo že 13. teden. Cilj reforme je povečanje moči parlamenta in omejitev možnosti vrhovnega sodišča, da razveljavi zakone in vladne odločitve. Obenem si želi vlada z njo tudi zagotoviti nadzor nad imenovanjem vrhovnih sodnikov.