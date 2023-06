V Izraelu novi protesti proti vladi in sporni pravosodni reformi

V Tel Avivu in več drugih izraelskih mestih se je v soboto znova zbralo več tisoč protestnikov, ki so že 23. teden zapored protestirali proti spornemu načrtu vlade za reformo izraelskega pravosodnega sistema. Kritizirali so tudi neodzivnost vlade na naraščajoče nasilje in kriminal, ki sta prizadela arabsko skupnost v državi.

V središču Tel Aviva, kjer se je zbralo več tisoč ljudi, so protestniki med drugim opozarjali, da so oblast zasedli skrajneži. Znova so kritizirali načrt za reformo pravosodnega sistema, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pogajanja doslej brez uspeha

Vladni reformni predlog bi okrnil avtoriteto vrhovnega sodišča in dal politiki večja pooblastila pri izbiri sodnikov. Vlada je sicer proces sprejemanja reforme marca začasno odložila, da bi omogočila kompromis z opozicijo, vendar pogajanja doslej niso obrodila sadov.

Številni protestniki so držali transparente, s katerimi so kritizirali neukrepanje vlade, zlasti skrajno desnega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira, ob naraščajočem nasilju in kriminalu, ki sta prizadela arabsko skupnost v državi.

Številni protestniki so držali transparente, s katerimi so kritizirali neukrepanje vlade. FOTO: Jack Guez/AFP

Po podatkih nevladnih organizacij je bilo namreč od začetka leta v arabskih skupnostih ubitih približno sto ljudi, kar je skoraj trikrat več kot v enakem obdobju lani, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Arabci v Izraelu se že dolgo pritožujejo zaradi diskriminacije in neukrepanja policije proti nasilju in kriminalu, ki nesorazmerno prizadene njihove skupnosti.