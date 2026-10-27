V Izraelu potekajo parlamentarne volitve. Kaj vse je na kocki?

V Izraelu so se odprla volišča, na katerih bo 7,3 milijona volilnih upravičencev izbiralo 120 poslancev kneseta, enodomnega parlamenta. Tokratne volitve se opisuje kot preizkus zaupanja v Benjamina Netanjahuja, premiera z najdaljšim stažem v zgodovini države. Nasprotniki mu med drugim očitajo politično odgovornost za varnostni polom, ki je omogočil napad Hamasa 7. oktobra 2023 in sprožil vojno v Gazi.

Njegov glavni izzivalec je nekdanji načelnik generalštaba Gadi Eisenkot, vodja stranke Jašar. Ta med drugim obljublja oblikovanje državne preiskovalne komisije, ki bi preučila okoliščine sedmooktobrskega napada in ravnanje oblasti pred njim. Zavzema se tudi za ponovno povezovanje razdeljene izraelske družbe.