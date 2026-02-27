  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V iztirjenju tramvaja v Milanu dva mrtva

    Po prvih ugotovitvah preiskave voznik ni aktiviral kretnice. Več ljudi je bilo poškodovanih.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Kirby Lee/ Reuters 
    Fotografija je simbolična. FOTO: Kirby Lee/ Reuters 
    I.R., STA
    27. 2. 2026 | 21:07
    27. 2. 2026 | 21:12
    2:06
    V središču Milana na severu Italije se je danes popoldne iztiril tramvaj, pri čemer sta umrla dva človeka - enega je povozil tramvaj, drugi je bil potnik. Poškodovanih je 38 ljudi, navedbe lokalnih oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.

    Tramvaj se je iztiril nekaj po 16. uri. Ena smrtna žrtev je moški, ki ga je tramvaj zadel, ko se je iztiril, drugi je bil potnik, je novinarjem na prizorišču povedal župan mesta Giuseppe Sala.

    Glede na prve ugotovitve preiskave, ki jih navajajo mediji, kaže, da voznik ni aktiviral kretnice. Kot je dejal Sala, je tudi prevozil zadnji znak stop na progi.

    Tramvaj je bil po njegovih besedah povsem nov, voznik pa strokovnjak, ki je izmeno začel le uro pred nesrečo. »Zdi se, da ni šlo za tehnično težavo, temveč je bilo povezano z voznikom,« je dejal in dodal, da je voznik v bolnišnici, a ni huje poškodovan.

    Tramvaj naj bi sicer povozil več ljudi. Eden od njih, ki je poškodovan, je ostal ujet pod njim. Med poškodovanimi prevladujejo potniki na tramvaju, ki je bil v času iztirjenja poln ljudi.

    Po navedbah očividcev je tramvaj, ki se je nato zaletel v drevo in še v okno ene od restavracij, vozil z veliko hitrostjo. Omejitev za tramvaje je sicer 50 kilometrov na uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Italijanska premierka Giorgia Meloni je svojcem smrtnih žrtev izrazila sožalje, minister za promet Matteo Salvini pa je pozval tudi k razjasnitvi tega, kar se je zgodilo.

    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacijski izpad

    Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

    Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Novice  |  Slovenija
    Nesreča

    Zagorelo vozilo na gorenjski avtocesti

    Po prvih ugotovitvah policije nihče ni bil poškodovan.
    27. 2. 2026 | 22:09
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energija

    Omrežja se morajo pripraviti na vojno

    Po mrku zaradi težkega snega in še mrku telekomunikacijskih storitev so nekatera opozorila Eurelectrica na mestu.
    Borut Tavčar 27. 2. 2026 | 21:32
    Novice  |  Svet
    Nesreča

    V iztirjenju tramvaja v Milanu dva mrtva

    Po prvih ugotovitvah preiskave voznik ni aktiviral kretnice. Več ljudi je bilo poškodovanih.
    27. 2. 2026 | 21:07
    Šport  |  Košarka
    Bonifika

    Slovenija dominantno proti Češki: Igrali so srčno in eden za drugega

    V Kopru sta se na kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027 srečali Slovenija in Češka. Naši fantje so bili boljši z 99:59
    27. 2. 2026 | 20:33
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Potovanje po Hercegovini se spremeni v najlepše zgodbe

    Krog po Hercegovini je poleti vroč, pozimi pa vetroven, a vedno poseben. Prehodili smo ga, ko se je jesen še upirala zimi, od Mostarja do Blagaja in Počitelja.
    27. 2. 2026 | 20:00
