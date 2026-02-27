V iztirjenju tramvaja v Milanu dva mrtva

V središču Milana na severu Italije se je danes popoldne iztiril tramvaj, pri čemer sta umrla dva človeka - enega je povozil tramvaj, drugi je bil potnik. Poškodovanih je 38 ljudi, navedbe lokalnih oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.

Tramvaj se je iztiril nekaj po 16. uri. Ena smrtna žrtev je moški, ki ga je tramvaj zadel, ko se je iztiril, drugi je bil potnik, je novinarjem na prizorišču povedal župan mesta Giuseppe Sala.

Glede na prve ugotovitve preiskave, ki jih navajajo mediji, kaže, da voznik ni aktiviral kretnice. Kot je dejal Sala, je tudi prevozil zadnji znak stop na progi.

Tramvaj je bil po njegovih besedah povsem nov, voznik pa strokovnjak, ki je izmeno začel le uro pred nesrečo. »Zdi se, da ni šlo za tehnično težavo, temveč je bilo povezano z voznikom,« je dejal in dodal, da je voznik v bolnišnici, a ni huje poškodovan.

Tramvaj naj bi sicer povozil več ljudi. Eden od njih, ki je poškodovan, je ostal ujet pod njim. Med poškodovanimi prevladujejo potniki na tramvaju, ki je bil v času iztirjenja poln ljudi.

Po navedbah očividcev je tramvaj, ki se je nato zaletel v drevo in še v okno ene od restavracij, vozil z veliko hitrostjo. Omejitev za tramvaje je sicer 50 kilometrov na uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je svojcem smrtnih žrtev izrazila sožalje, minister za promet Matteo Salvini pa je pozval tudi k razjasnitvi tega, kar se je zgodilo.