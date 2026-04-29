V jedru spora so še vedno manjšinske pravice

V Kijevu so se upravičeno oddahnili, ko je na nedavnih parlamentarnih volitvah v sosednji Madžarski doživel poraz dolgoletni predsednik vlade Viktor Orbán, ki jim je do nedavnega blokiral dostop do posojila Evropske unije. Bodoči madžarski voditelj Péter Magyar, ki ga je Orbán med predvolilno kampanjo celo obtoževal, da hoče z ukrajinsko pomočjo izvesti državni udar, vsekakor ni tako nediplomatsko osoren do vzhodne sosede kakor njegov predhodnik, a njegove izjave kažejo, da glede nekaterih starih madžarskih zamer do Ukrajine ne namerava popustiti.